Fans blijven KV Mechelen massaal steunen: al 14.500 tickets verkocht voor topper van zondag en club heeft ook aantal spelers per makelaar beperkt tot drie Redactie

19 oktober 2018

11u45

Bron: www.kvmechelen.be 5 Omkoping Nadat het voetbalschandaal vorige week in al zijn hevigheid losbarstte, wordt er dit weekend weer gevoetbald. Niet alleen in 1A, maar ook in 1B - dat vorig weekend door alle commotie de tiende speeldag afgelast zag. Veel ogen zijn gericht op KV Mechelen, dat op zondag net een topper speelt tegen Beerschot-Wilrijk. Een match die leeft: al meer dan 14.500 tickets zijn de deur uit.

Achter de Kazerne blijft de onduidelijkheid en onrust groot, met zowel bestuurder Olivier Somers als financieel verantwoordelijke Thierry Steemans nog steeds in de cel. De supporters keren alvast de club de rug niet toe en zijn zondag om 16u massaal op het appel. Al 14.500 tickets zijn verkocht, waarbij ook het bezoekende vak van Beerschot-Wilrijk zo goed als uitverkocht is ondanks de combi-regeling. Op hun website bedankt de club de fans en wordt hen ook een hart onder de riem gestoken. “Die steun is overweldigend. Als raad van bestuur willen we hen ook een duidelijk signaal geven: we gaan verder met de ambities van deze wondermooie club”, zo luidt het.

Nadat hij de supporters vorige week zondag tijdens een familienamiddag al toesprak, laat ook Dieter Penninckx namen de raad van bestuur weer van zich horen. Penninckx is de mede-hoofdaandeelhouder die nu verder lijkt te moeten zonder zijn zakenpartner Somers. “Je voelt dat die wedstrijd leeft, dat iedereen wil samenkomen, erbij zijn. Dat doet enorm deugd.”

Donderdagavond kwam de bestuursraad van KV Mechelen samen om onder andere het verdere verloop van het seizoen te bespreken. “KV Mechelen blijft verder voetballen en de ambities blijven ongewijzigd. Promoveren is en blijft het doel. We willen de goede sportieve lijn en prestaties van de afgelopen weken voortzetten, te beginnen nu zondag met de match KVM-Beerschot-Wilrijk.” KV Mechelen telt net als Beerschot-Wilrijk en Lommel 15 punten, een puntje minder dan de verrassende leider Union.

Vierkoppig team neemt voorlopig over

Ook de dagelijkse werking blijft intussen verzekerd. “De taken en verantwoordelijkheden van de huidige gedelegeerd bestuurders worden, gezien de situatie, tijdelijk waargenomen door een vierkoppig team: aandeelhouders Dieter Penninckx en Luc Leemans, supportersafgevaardigde Hans Van der biesen en operationele man Bram Scheerlinck. Zo kunnen we onze ambities blijven verwezenlijken.”

Ook de projecten zoals de stadionverbouwing blijven doorlopen. Zondag worden in de nieuwe tribune het restaurant Mezzanine en de twee verdiepingen skyseats geopend. De binnenafwerking van de skyboxen gaat de komende weken onverminderd voort. “Zoals gezegd: we beschikken over de financiële slagkracht om dit en onze andere aangegane engagementen uit te voeren”, stelt de club.

Aantal spelers van zelfde makelaar beperkt

De raad van bestuur besprak ook het actuele thema ‘makelaars’. Na de omvorming van de club naar NV, eind december vorig jaar, maakte de directie onder leiding van Olivier Somers en Stefaan Vanroy er een hoofddoel van om het aantal spelers van bepaalde makelaars binnen de club te beperken tot maximaal drie. Sinds augustus is dit een feit en daarmee wil KV Mechelen een voorbeeld stellen. De club juicht dan ook toe dat de verschillende voetbalinstanties deze week diezelfde doelstelling hebben uitgesproken voor alle clubs.