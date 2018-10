Carrière als ref is voor zowel Vertenten als Delferière definitief voorbij: “Niet goed voor hun integriteit en die van ons voetbal” ODBS

Bron: RTL 0 Omkoping De carrière van Bart Vertenten en Sébastien Delferière als scheidsrechter is definitief over en uit. Dat herhaalt Gérard Linard, voorzitter van de Belgische voetbalbond, bij RTL.

Vorige week donderdag werd het duo al levenslang geschorst door de KBVB een dag nadat het voetbalschandaal in al zijn hevigheid losbarstte. De advocaat van Delferière had gisteren nog gezegd dat zijn cliënt een proces ter rehabilitatie wil opstarten om toch opnieuw te kunnen fluiten.

Linard hamert op de integriteit van het duo en dat van het Belgische voetbal. “Natuurlijk zullen we het vermoeden van onschuld respecteren, maar één van de voorwaarden dat een van scheidsrechters vrijkwam (Sébastien Delferière, nvdr) is dat hij geen contact meer mag hebben met de voetbalwereld. Dus hij mag nooit meer fluiten, noch aanwezig zijn in Tubeke.” Delferière was naast scheidsrechter ook actief in de administratie van de sportieve cel ACFF, de Waalse vleugel van de voetbalbond.

“We zullen zien hoe de juridische procedure afloopt, maar ik denk niet dat we hen, zowel als mens als scheidsrechter, een dienst bewijzen door ze ooit nog op een voetbalveld toe te laten. Niet na alles wat er gebeurd is. Denk je echt dat er zo’n groots onderzoek is ingesteld zonder dat daar een gegronde reden achterzit?”, is het besluit van Linard.