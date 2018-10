Advocaat Bayat: “Advocaat Camus zegt iets anders dan in afgeluisterde gesprekken staat” Ken Standaert

25 oktober 2018

12u18 1 Omkoping Volgens de advocaat van Mogi Bayat zullen de telefoontaps aantonen dat de advocaat van Fabien Camus niét de waarheid spreekt. Die vertelde woensdag na de aanhouding van Camus dat alles draait om de transfer van Anthony Limbombe van Club Brugge naar FC Nantes.

“Fabien Camus hielp Bayat met die transfer en zou daarvoor 455.000 euro commissie krijgen. Bayat beloofde dat geld, maar Camus kreeg het nooit”, aldus advocaat Didier De Quevy. Het gerecht hield Camus aan op verdenking van witwassen en lidmaatschap van een criminele bende. Volgens onze informatie zou Bayat inderdaad onderhandeld hebben met Fabien Camus om de begeleiding van de jonge speler gedurende vijf jaar op zich te nemen. Camus zou daarvoor betaald worden, maar tot een concreet uitgewerkte deal kwam het volgens Bayat nooit. Wat volgens de spelersmakelaar ook meteen verklaart waarom Camus geen geld zou ontvangen hebben.

“Gelukkig zijn er telefoontaps die aantonen wat er werkelijk is gezegd”, reageert Tom Bauwens, advocaat van Mogi Bayat. “Het lijkt dat meneer De Quevy uitspraken doet zonder het dossier in detail gelezen te hebben. Of er is een taalkundig probleem (veel processen-verbaal zijn in het Nederlands opgesteld en De Quevy is Franstalig, red.).