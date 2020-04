Om ter coolst: vergeet de clubsjaal, elk z'n clubmasker MVS

29 april 2020

06u46 0 Belgisch voetbal Club Brugge begon ermee, de rest volgt. Mondmaskers, in alle kleuren, stoffen en maten. Mét clublogo, uiteraard. Kwestie van ook in coronatijden te kunnen zien voor welk team je supportert. Slechts één eersteklasser - Moeskroen - geeft forfait. Die hebben allicht andere katjes te geselen.

De kampioen geeft het goede voorbeeld. Als eerste begon Club Brugge met de verkoop van eigen mondmaskers. Sinds de lancering bracht blauw-zwart liefst 65.000 stuks aan de man. Ook op dat gebied zijn ze koploper. De helft van de opbrengst gaat naar een goed doel, een initiatief dat door de andere clubs gevolgd wordt.

In de Ghelamco Arena zagen ze een eerste lading van 20.000 stuks bijna integraal de deur uitvliegen. ‘Er wordt nog een lading bijbesteld’, klinkt het bij AA Gent. En dat je zelfs met mondmaskers inventief kan zijn, bewijzen ze bij KV Mechelen. Daar lanceerden ze vorige week de actie ‘Ontwerp een Malinwamondmasker’. Van alle inzendingen werden vier mondmaskers geselecteerd, waarop de fans tot vandaag kunnen stemmen. Het winnende ontwerp komt in de webshop terecht. Ook hier gaat de helft van de opbrengst naar de (Mechelse) zorgsector.

Antwerp FC zal in de loop van deze week via hun webshop liefst vijf verschillende mondmaskers aan z’n supporters aanbieden. De Great Old communiceert hier vandaag officieel over. Ook hier gaat een deel van de opbrengst naar de communitywerking.

KV Oostende, Eupen en KV Kortrijk - dat op één avond 3.000 stuks verkocht - konden niet achterblijven en bieden hun fans ook maskers aan, net als STVV, dat bescheiden startte en 500 stuks bestelde.

Even geduld

Voor de Anderlecht-fan is het nog even wachten. “We zijn daar van vorige week mee bezig”, vertelt CEO Karel Van Eetvelt. “Momenteel zien we verschillende modellen passeren, en komen er verschillende offertes binnen. We willen vooral mondmaskers die conform zijn aan de voorschriften. Eens we onze keuze gemaakt hebben, kunnen we de productie dan ook snel opstarten.”

Waasland-Beveren, Cercle, Genk, Charleroi en Zulte Waregem zijn net als Anderlecht aan het bekijken hoe ze alles kunnen organiseren, maar hebben allemaal de intentie om er binnenkort mee te starten, net als Standard. In Luik zullen ze later deze week officieel communiceren, maar meer willen ze er voorlopig niet over kwijt.

De enige vreemde eend in de bijt is... Moeskroen. Zij doen - voorlopig? - als enige eersteklasser niet mee.

De details

CLUB BRUGGE brengt twee unieke mondmaskers op de markt. De Club Brugge-mondmaskers zijn comfortabel om te dragen, dekken neus, mond en kin en zijn vervaardigd uit hoogwaardige kwaliteitsstof. De herbruikbare mondmaskers kunnen tot minstens 15 keer worden gewassen op 60 graden, een ecologische oplossing dus. De gepersonaliseerde mondmaskers komen in twee verschillende ontwerpen en worden verkocht per vier stuks voor 20 euro via de webshop van Club Brugge. Per verkocht masker schenkt Club de winst, zo’n 2 euro per stuk, aan het ‘STEUNFONDS CLUB TEGEN CORONA’, beheerd door de foundation van Club.

KV OOSTENDE biedt twee verschillende mondmaskers aan, met oud wapenschild of huidig logo. Prijs: 10 euro, waarvan 5 euro naar de KVO-crowdfunding gaat.

KV KORTRIJK heeft maskers van herbruikbaar katoen, 4 stuks kosten 20 euro en worden geleverd in week van 11 mei. De opbrengst gaat naar onder andere ‘Feed The Nurses’, als steun voor het zorgpersoneel van ondermeer AZ Groeninge.

EUPEN bestelde drie weken geleden al een lading, maar ontving die nog niet. Staf en spelers hebben ondertussen al een gedeelte van hun loon afgestaan aan een plaatselijk hospitaal.

AA GENT liet haar maskers samenstellen door de Gentse voetbalspeciaalzaak Fulltime Sport. Ze zijn vervaardigd uit polyester en katoen en kunnen na een wasbeurt op 60 graden herbruikt worden. Ze zijn voorzien van een speciale filter. Voor 20 euro heb je 5 stuks en wie online bestelt, krijgt ze na 2 weken thuis bezorgd, of kan ze vanaf 11 mei afhalen bij Fulltime Sport of in de KAA Gent Fanshop.

De opbrengst gaat integraal naar de KAA Gent Foundation, die ermee investeert in de samenleving, vooral in de buurt Nieuw Gent-Steenakker, vlakbij de Ghelamco Arena.

ANTWERP laat haar fans kiezen uit vijf verschillende maskers. Die kosten 15 euro, vijftien stuks kosten 35 euro. Per pakket van 5 stuks gaat er 2 euro naar de RAFC community werking. De maskers worden geleverd door PBM Online in samenwerking met TITAN Cargo, partners van de Great Old. Later vandaag communiceert de club officieel hierover en kunnen de fans via de website maskers bestellen.

KV MECHELEN heeft katoenen maskers. De prijs ligt nu op 9,99 euro per mondmasker, maar de club overweegt om die terug te brengen naar 4,99 euro. De komende dagen nemen ze daarin een beslissing. De helft van de opbrengst gaat naar de Mechelse zorgsector, de rest naar de club.

STVV voorziet dubbelzijdig waterafstotende maskers uit polyester, die bovendien herbruikbaar zijn. De kostprijs zal tussen de 5 en 10 euro bedragen per masker waarbij er tussen de 2 en 3 euro naar een goed doel zal gaan.

Ook STANDARD zal mondmaskers verkopen in de clubkleuren. Deze week zullen ze daar over communiceren. Meer willen ze er voorlopig niet over kwijt in Luik.

WAASLAND-BEVEREN, CERCLE, GENK, CHARLEROI en ZULTE WAREGEM zijn net als ANDERLECHT aan het bekijken hoe ze alles kunnen organiseren, maar hebben allen de intentie om er binnenkort mee te starten.