Olivier Deschacht voorgesteld op Daknam: "Nog op en top gemotiveerd"



MH

27 augustus 2018

17u09

Bron: Belga 2 Belgisch Voetbal Sporting Lokeren heeft vanmiddag met de 37-jarige Olivier Deschacht haar laatste nieuwe aanwinst voorgesteld in het Daknamstadion. De ex-speler van RSC Anderlecht breidt nog minstens één seizoen een vervolg aan zijn lange carrière.

De Waaslandse club staat met 1 op 15 op de voorlaatste plaats in de Jupiler Pro League. Met de komst van de verdediger hoopt de club opnieuw wat meer ervaring en vooral grinta en schwung in de kern te pompen. Vanavond speelt Deschacht al mee met de reserven op Charleroi.

"Ik ben nog steeds heel gedreven en heb nog altijd goesting in het voetbal. En ik blijf erbij, op voetbal staat geen leeftijd", stak Deschacht van wal. "Ik ben nog op en top gemotiveerd en ik ben blij dat ik hier een pak bekende gezichten zie. De voorzitter, de afgevaardigde, de materiaalman en noem maar op. Allen waren ze aanwezig toen ik als jeugdspeler aan de bak kwam. Van Lokeren ging ik naar Anderlecht. Nu maak ik de omgekeerde beweging."

Het mooie afscheid bij Anderlecht kwam er niet, bij Lokeren ondertekende Deschacht een contract voor slechts één seizoen. "Ik wou dit zelf. Op het einde van dit seizoen maken we de balans op. Kan ik nog een seizoen langer mee, dan volgt er wellicht nog een jaar. Maar laat ons niet te veel op de feiten vooruitlopen."

"Ik onderhield de conditie door mee te trainen bij eersteprovincialer SK Lochristi. Ik ben conditioneel nog niet top, maar verwacht wel dat ik binnen twee tot drie weken inzetbaar zal zijn in de eerste ploeg. Bovendien weeg ik zelfs enkele kilo's minder dan in mijn beste tijd bij Anderlecht. Natuurlijk had ik mijn afscheid bij die club anders voorgesteld, maar het is nu zo. Daar was geen plaats meer voor mij."

Naast Lokeren was er nog interesse van andere teams. "Bij Lokeren had ik direct een goed gevoel. Ik woon hier niet ver vandaan. En ik ken de club, want hier begon het allemaal voor mij. Er was ook vraag vanuit Turkije en Israël, maar uiteindelijk werd het Lokeren. Dat de club het niet goed doet, is een feit. Aan mij om daar wat aan te doen. Ik kan mijn winnaarsmentaliteit niet wegsteken. En ik hoop mijn gedrevenheid zo snel mogelijk over te zetten op mijn teamgenoten", besloot Deschacht.

Maes hoopt dat Deschacht Lokeren mee uit degradatiezone kan halen

Trainer Peter Maes en zijn staf willen zo snel mogelijk uit de degradatiezone geraken. Met Olivier Deschacht heeft hij er alvast een man bij die het klappen van de zweep kent.

"Ik ben blij dat we iemand als Olivier Deschacht hebben aangetrokken, een man met een ware fightingspirit. Als je hem bezig hoort, heeft hij veel honger naar het voetbal. Daarnaast heeft hij ook zijn klasse", verklaarde de T1 van Lokeren. "Ik kan zulke spelers zeker gebruiken. Hij is ook heel kritisch, direct in zijn uitspraken, net als ik. Ik vind in Olivier veel van mezelf terug. 'Oli' is een overlever. Ik hoop dat hij snel topfit is zodat ik hem in het elftal kan droppen. En er zit bitter weinig sleet op hem, ondanks zijn 37-jarige leeftijd."

Nooit eerder begon Lokeren slechter aan het seizoen. Volgens Maes zit er echter genoeg kwaliteit in de huidige kern. "Alleen komt het er nog niet helemaal uit. Tegen Standard waren we 60 minuten goed, tegen Gent 80 minuten. Maar dan botsen we op kleine tekortkomingen. Die moeten eruit. Met Olivier Deschacht hebben we iemand met ervaring binnengehaald. Iemand die ons mee uit de gevarenzone moet helpen", besloot Maes.

Roger Lambrecht heeft mooiere momenten meegemaakt met Sporting Lokeren. De 87-jarige voorzitter is erg tevreden dat Deschacht terugkeert. "Wij moeten niet twijfelen aan Olivier", aldus Lambrecht. "Hij is zeker geen versleten speler. En wij hebben Olivier niet aangetrokken om de hoop te vergroten. Neen, hij moet ons team wat meer dynamiek bijbrengen. En hij heeft ervaring te over. De ploeg doet het verre van goed. Tegen Gent verliezen we op het einde weer een punt waarop we recht hadden. Misschien dat het tegen Waasland-Beveren nu eindelijk eens goed afloopt. Winnen we een keer, dan zijn we misschien vertrokken."