Olivier Deschacht moet 24.000 euro betalen nadat beroep in gokdossier werd afgewezen Redactie

14 februari 2019

19u34 0 Belgisch Voetbal Olivier Deschacht ontkomt niet aan de 24.000 euro boete die de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen hem had opgelegd. Die rechtbank oordeelde dat er genoeg bewijs was dat de linksbenige verdediger zélf weddenschappen heeft geplaatst op wedstrijden die hij zelfs rechtstreeks kon beïnvloeden. Deschacht ging in beroep, maar keert dus van een kale reis terug.

Op 28 juni 2017 werd Olivier Deschacht door de Kansspelcommissie een boete van 24.000 euro opgelegd omdat er vanaf zijn gokaccount meerdere keren gegokt was op wedstrijden van Anderlecht, zijn toenmalige werkgever. De speler en zijn advocaat, Luc Deleu, gingen in beroep tegen die straf. Zij claimden immers dat het Xavier, de jongere broer van Olivier, was die vanaf dat gokaccount inzette op wedstrijden. Als dat bewezen kon worden, zou Deschacht strafvermindering krijgen en zelfs kans hebben op vrijspraak.

Maar vorige week sprak de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen dus een vonnis uit. De rechtbank stelt dat er afdoende bewijs is dat Olivier zelf ingezet heeft op wedstrijden die hij zelf rechtstreeks kon beïnvloeden. “Het kan niet aanvaard worden dat een bekende professionele voetballer bij een voetbalclub uit 1e klasse, met een bloeiende carrière, zich niet houdt aan dit eenvoudig na te leven verbod uit artikel 4, paragraaf 3 van de Kansspelwet”, luidde het onder meer in het vonnis. “Weddenschappen afsluiten op de wedstrijden van een eigen team kan niet.”

“De rechtbank is van oordeel dat de boete van 24.000 euro evenredig is met de door de eiser begane inbreuk.” Deschacht moet ook 1.440 euro aan gerechtskosten betalen, al liet advocaat Deleu wel al blijken dat ze overwegen om naar het Hof van Cassatie te gaan.