OHL zet in duel tussen twee clubs die in Thaise handen zijn scheve situatie in 10 minuten tijd helemaal recht Herman Meersseman

21 april 2018

20u01

Bron: Eigen berichtgeving 0 Belgisch Voetbal Het duel tussen twee clubs die in Thaise handen zijn - Vichai en Aiyawatt Srivaddhanaprabha (OHL) en Pairoy Piemponngsant (Moeskroen) eindigde na een matige eerste en een boeiende tweede helft op 3-1. Een verdiende tweede overwinning in play-off 2 van de meest ondernemende ploeg.

De bezoekende trainer Frank Defays bracht een onuitgegeven elftal tussen de lijnen, want door blessures en een schorsing ontbrak een halve ploeg titularissen, onder meer Awoniyi, Boya, Boligni, Rotariu Vojvoda en Amallah. Bij OHL was er een opvallende debutant: de 18-jarige Ghanees Kamal Sowah, een huurling van Leicester. Met fijne balbehandelingen en fraaie deviaties bracht hij wat leven in een vrij saaie eerste helft. Daarin was de thuisploeg dreigender dan de bezoekers, zonder evenwel echte kansen af te dwingen. Pogingen van Storm, Kostovski en Sowah misten de goede richting of waren te zwak om Werner te bedreigen.

De 18 (!) Moeskroenfans die het bezoekersvak van stadion Den Dreef ‘bevolkten’ moesten tot de 51ste minuut wachten op een eerste offensieve actie die naam waardig van hun team. Het was wel meteen raak. Govea bediende Mbombo die met een fraai gekruist schot raak trof: 0-1. Meteen de start van een boeiende tweede helft, althans voor de OHL-fans.

De thuisploeg leek heel even aangeslagen, maar zette de scheve situatie met drie goals binnen de tien minuten helemaal recht. Een knal van Kehli ging nipt naast. Tshimanga mikte na een rush ver voorlangs maar in de 63 ste minuut was het raak. De pas voor Storm ingevallen Aguémon knalde bij de tweede paal een voorzet van Kehli binnen: 1-1. Vijf minuten later kreeg OHL een penalty na een duwfout van Galitsios op Schuermans: 2-1 via Aguémon. Nog even later trapte Kehli tegen de paal waarna de voor Maertens ingevallen Vekemans diezelfde Kehli bediende die er subtiel 3-1 van maakte.

Moeskroen spartelde nog wat tegen, maar echte kansen bleven uit en uiteindelijk gooiden de Henegouwers de handdoek in de ring. Nog dit: in de slotfase liepen er vijf 18-jarigen tussen de lijnen: Sowah, Vekemans en Gilis bij OHL, Debaisieux en Spahiu bij Moeskroen.

