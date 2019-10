OHL wordt alleen leider in 1B na nipte zege tegen Westerlo LPB

25 oktober 2019

22u40 2 Belgisch voetbal Oud-Heverlee Leuven heeft de topper van de twaalfde speeldag in de Proximus League gewonnen. In een onderling duel om de leidersplaats haalde OHL het aan Den Dreef met 2-1 van Westerlo. De Leuvenaren zijn met nog twee speeldagen te gaan in de eerste periode alleen leider.

OHL eiste het leer meteen op en kwam na ruim 20 minuten verdiend op voorsprong. Sowah kopte een voorzet van Aguemon overhoeks binnen. Vijf minuten later leverde Aguemon opnieuw de perfecte voorzet af. Dit keer troefde Henry de Westelse verdedigers af om de 2-0 binnen te knikken. Westerlo had een zondagsschot van Antunes nodig om opnieuw in de match te komen.

Een boeiende eerste helft kreeg geen vervolg na de pauze. De Kemphanen drongen iets meer aan, maar net voorbij het uur kwam Henry het dichtst bij de 3-1. OHL moest de laatste tien minuten met tien volmaken na rood voor Keita, maar hield de drie punten thuis.

OH Leuven voert na zijn zege de stand aan met 25 punten, drie meer dan Westerlo. Daarna volgen Virton (21) en Union (19). Beerschot (14), Lokeren (10), Roeselare (8) en Lommel (7) zijn uitgeteld voor de eerste periodetitel. Zaterdag speelt Lokeren tegen Beerschot en ontvangt Union de rode lantaarn. Virton sluit de speeldag af in eigen huis tegen Roeselare.

