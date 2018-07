OHL neemt de maat van vermoeid STVV Filip Kevers

06 juli 2018

20u04 0 Belgisch Voetbal OHL nam in de tweede helft de bovenhand van een duidelijk vermoeid STVV en won dan ook verdiend met 3-1. Eerste verlies in de oefenduels voor de Kanaries.

OHL - STVV op het veld van Linden ging pas drie kwartier later van start omdat de spelersbus van de Kanaries kwam vast te zitten op een omleidingsweg voor Rock Werchter. De spelers kleedden zich om op de bus en werden met auto’s opgehaald. Pas om kwart voor zes gaf ref Visser het startsein.

Bij OHL geen Fransen. Die kregen respijt tot de tweede helft, zodat zij op tv de WK-match Uruguay - Frankrijk konden volgen. De match zelf dan. De Kanaries namen het heft meteen in handen. En net zoals in de vorige matchen leidde dit in het eeste kwartier al tot een doelpunt. Ceballos trapte vanop rechts de perfecte voorzet en Mmaee knikte het leer tegen de netten. Het spel ging aardig op en neer, maar kansen waren schaars of, beter gezegd, onbestaand. Tot OHL na de drankpauze een snelle aanval opzette. Myny, mooi vrijgespeeld door Libert, nam Steppe overhoeks te grazen. Het was meteen het eerste tegendoelpunt dat STVV in deze voorbereiding pakte. OHL ging op zijn elan door. Even later testte Maertens de vuisten van Steppe. STVV reageerde. Ceballos nam met een schuiver ei zo na de Leuvense doelman Thamsatchanan te grazen. Tot daar alle wapenfeiten van een gelijkopgaande eerste helft die dan ook eindigde op een logisch gelijkspel.

De tweede helft had een heel ander gezicht. OHL was doorlopend baas. STVV, duidelijk vermoeid na het oefenkamp in Oisterwijk en de daaropvolgende zware busrit, kwam er niet meer aan te pas. Casagolda bracht na twee minuten de stand op 2-1. Pirard moest een aantal keren gevat tussenkomen maar kon niet verhinderen dat Diedhiou in de 69ste minuut de 3-1 tegen de netten prikte. Beide ploegen sleepten zich naar het eind. OHL had nog kansen om de voorsprong uit te diepen. Uiteindelijk wijzigde aan de stand niks meer.

STVV: Steppe (46’ Pirard), De Norre (65’ Antunes), Mmaee (65’ Opdenakker), Tomiyasu, Thallyson (65’ Ryckaert); De Sart (65’ Abrahams), De Petter (65’ Asamoah); Botaka, Ceballos (65’ Bourard), De Bruyn (65’ Legear); Boli (65’ Janssens)

Doelpunten: 6’ Mmaee (0-1), 25’ Myny (1-1), 47’ Casagolda (2-1), 67’ Diedhiou (3-1)

