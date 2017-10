OHL moet leidersplaats aan Beerschot Wilrijk laten na krappe zege 23u27 0 BELGA Belgisch Voetbal Oud-Heverlee Leuven heeft met 1-0 gewonnen tegen Union op de voorlaatste speeldag van de eerste periode in de Proximus League. OHL telt in de strijd om de eerste periodetitel evenveel punten (26) als Beerschot Wilrijk, dat vrijdag met 5-0 won van Roeselare. Door die ruime zege heeft de ploeg van Marc Brys een beter doelpuntensaldo dan de Leuvenaren (+16 tegenover +14).

Kenneth Schuermans zorgde in het King Power at Den Dreef stadion voor de Leuvense treffer.



De tweestrijd om de eerste periodetitel, die recht geeft op een ticket voor de barrages om promotie naar de Jupiler Pro League, wordt pas op de veertiende speeldag beslist. In geval van een gelijke stand geeft het doelsaldo uitsluitsel. Op de slotspeeldag worden alle wedstrijden op 5 november om 17u00 gespeeld. Beerschot Wilrijk sluit de heenronde af in het Koning Boudewijnstadion tegen Union, OHL trekt naar Lierse.



Eerder op de dag won Lierse met 0-1 van Westerlo dankzij een doelpunt van Ivan Yagan.





BELGA

