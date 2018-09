OHL lijdt tegen Tubeke nieuwe nederlaag, Roeselare verliest van Union Redactie

15 september 2018

19u35

Bron: Belga 1 Belgisch Voetbal Tubeke heeft in eigen huis met 3-1 van Oud-Heverlee Leuven gewonnen op de zesde speeldag van de Proximus League. De Leuvenaars, die voor het seizoen luidop van de titel droomden, komen met zes op achttien op de voorlaatste plaats terecht.

Leicester-huurling Bartosz Kapustka werd meteen in de basis gedropt bij OHL. De Pool, die Leicester in 2016 nog vijf miljoen euro kostte, kon echter weinig veranderen aan het slappe voetbal van de Leuvenaars van de laatste weken.

Al na 2 minuten bracht Hudo Videmont Tubeke op 1-0, dankzij Thomas Henry was het na 17 minuten zelfs al 2-0. De ingevallen Redouane Kerrouche (78.) kon nog de aansluitingstreffer maken, maar Shean Garlito (89.) maakte die in het slot ongedaan en bracht de 3-1-eindstand op het bord.

Union heeft dan weer met 2-0 van Roeselare. Het bleef lange tijd 0-0, maar Youssoufou Niakate scoorde twee keer in het slotkwartier. Roeselare leek lange tijd op zijn vierde gelijkspel af te stevenen, maar Niakate dacht daar dus anders over.

Dankzij de zege springt Union over onder meer Roeselare naar de vierde plaats, met zeven punten. Roeselare is zevende en voorlaatste met zes punten, OH Leuven heeft eveneens zes punten maar is met een slechter doelsaldo achtste en laatste.