OHL klopt rode lantaarn Tubeke en klimt naar eerste plaats in 1B 22u58 0 BELGA Belgisch Voetbal Met een 1-2 zege bij rode lantaarn Tubeke heeft Oud-Heverlee Leuven in eerste klasse B zijn vierde overwinning op rij geboekt. Het wipt voorlopig over Beerschot Wilrijk naar de leiding.

Tegen de allerlaatse was het Esteban Casagolda (28.) die voor de Leuvense openingstreffer zorgde. Hij kopte een vrije trap van Nikola Storm binnen. Kort na de rust mocht Anthony Schuster invallen bij Tubeke. Hij bezorgde nog geen minuut later een goede voorzet aan Simon Zenke (54.), die de gelijkmaker binnen tikte. Yannick Aguemon (76.) hees zich daarna weer naast Hernan Losada in de topschuttersstand door een vrije trap over de muur te krullen.



OHL komt voorlopig met één punt meer dan Beerschot-Wilrijk aan de leiding, maar de 'Mannekes' trekken zondag nog naar Westerlo.





BELGA

BELGA

BELGA