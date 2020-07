OHL-coach Marc Brys: “Ik blijf erbij, er is maar één zekerheid: wie van Beerschot of wij de finale wint, promoveert” Herman Meersseman

31 juli 2020

17u48 2 OH Leuven “Ook al werd beslist dat er volgend seizoen met achttien ploegen gespeeld wordt in 1A, met de Pro League ben je nooit zeker”, zegt OHL-coach Marc Brys. “Morgen of overmorgen kan het er, na opnieuw een rechtszaak, weer heel anders uitzien. Met zestien, zeventien of twintig. Eigenlijk is er maar één zekerheid: wie van Beerschot of OHL zondag de promotiefinale wint, gaat naar 1A”.

“Mijn ploeg, de staf en de hele club zijn klaar voor die promotie-return”, zegt Brys. “Wij werken er al zeven weken, een oefenstage, een teambuilding en vijftig trainingen naartoe, zonder bijgedachten en met slechts één doel: de 1-0-nederlaag van de heenmatch uitwissen. Of de wedstrijd al dan niet zou gespeeld worden en of ze al dan niet nog belang zou hebben, daar lieten wij ons niet door uit onze concentratie halen. En de vraag of wij voldoende kwaliteit in huis hebben om met succes in 1A van start te gaan, hebben wij ons nog niet gesteld. Wij hebben de voorbije zeven weken geen moment verder gedacht dan 2 augustus, de dag waarop misschien wel de belangrijkste match uit de geschiedenis van OHL zou worden gespeeld. Ik blijf erbij: wij moeten er zondag àlles aan doen om die 1-0-achterstand weg te werken, want je weet maar ooit. En het is het heel jammer dat wij dat zonder steun van onze twaalfde man moeten doen.”

De jongste paar weken doet OHL nogal geheimzinnig. Het trainingscomplex werd met doeken afgespannen zodat je geen glimp van de oefensessies kon opvangen. En de jongste twee oefenduels – tegen Eupen (2-1) en KV Mechelen (3-0) - werden ‘in het geheim’ afgewerkt, met alleen maar de hoogstnoodzakelijke mensen in het stadion. “Hebben wij spelletjes gespeeld? Helemaal niet. Wij zijn discreet geweest, maar als er één van de twee clubs spelletjes gespeeld heeft, was het wel Beerschot. Bijvoorbeeld door enkelen van onze spelers die einde contract waren (zoals Duplus en Aguémon, red.) een mooi contractvoorstel te doen. Ik ben blij dat die jongens daar niet op ingingen en voor een verlengd verblijf bij OHL kozen. Het is trouwens geen blijk van vertrouwen bij Beerschot, als ze dergelijke demarches doen.”

“En dat ludiek Facebook-bericht van één van onze fans over Hernan Losada die zou getracht hebben stiekem van achter de tralies een training van ons te bekijken? Ach wat, ik heb hem niet gezien, en Hernan heeft wel andere dingen te doen dan spion spelen. Als hij langs was geweest, had ik een stoel voor hem klaargezet aan de rand van het trainingsveld en had hij van mij een kop koffie gekregen.” (grijnst)

“Het is trouwens geen duel of een krachtmeting tussen Losada en Brys”, besluit de OHL-coach. “Strijd is er wel: wij willen allebei met onze ploeg naar 1A gaan. Dat de beste moge winnen. En zoveel te beter als uiteindelijk blijkt dat zowel Beerschot als OHL promoveert. Deze beide clubs verdienen dat zeker wel.”

DE OHL-KERN: Keet, Ravet, Duplus, Schuermans, Kotysch, Raemaekers, Tshimanga, Ouedraogo, Ngawa, Keita, Van Hyfte, Maertens, Aguémon, Mercier, Sowah, Henry, Hubert, Perbet, Limbombe, Croizet, Myny.

