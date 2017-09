OHL boekt thuiszege tegen Roeselare, Van Wijk niet aanwezig 19u56 1 BELGA Belgisch Voetbal OH Leuven heeft vandaag op de achtste speeldag in de Proximus League met 2-0 gewonnen tegen Roeselare. Nikola Storm en invaller Simon Diédhiou stonden aan het kanon in het King Power at Den Dreef Stadion.

Nigel Pearson, die vorige week de plaats innam van Dennis van Wijk als T1 van OHL, zat vandaag voor het eerst op de bank bij OHL. De Leuvenaars blijven met 13 punten in het spoor van leiders Cercle Brugge en Beerschot Wilrijk (15 ptn). Roeselare bezet met 10 punten de vierde plaats. Ex-OHL-coach Dennis van Wijk, die donderdag bij Roeselare tekende nadat hij één week vroeger bij OHL was ontslagen, was niet aanwezig op de match wegens 'andere verplichtingen die al langer vastlagen' - allicht analistenwerk bij Telenet.



Gisteren opende Cercle de achtste speeldag met een 1-2 overwinning op bezoek bij Union. Beerschot Wilrijk en Lierse sluiten morgen de speelronde af.

BELGA

