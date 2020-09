Xavier Mercier looft maatje Henry: “Zonder Thomas is OHL zowat onthoofd” Herman Meersseman

04 september 2020

15u53 0 OH Leuven Vorig seizoen werd Thomas Henry topschutter in 1B, in dit prille seizoenbegin in 1A scoorde hij al tweemaal in de drie wedstrijden die hij speelde. OHL verloor nog maar één keer, tegen Charleroi. Niet toevallig was Henry toen out met een blessure.

OHL prijst zich gelukkig dat het, via de groene tafel, in 1A belandde. De Leuvenaars hadden hun diepe spits hoogstwaarschijnlijk moeten laten gaan indien zij niet waren gepromoveerd. Henry zelf, volgende maand 26, wou niet nog een extra jaar in het vagevuur van 1B blijven zitten.

Naar verluidt was er nogal wat belangstelling voor de stevige, 1.92 meter grote en 85 kilo zware centrumspits. Geen wonder dat het gros van de 1A-teams OHL benijdt, want Henry scoort regelmatig met het hoofd en met de voeten, van kortbij of van buiten de zestien, en daarnaast is hij een voortreffelijke targetman. Kopbal- en duelkrachtig, en hij kan, met de rug naar doel, de bal heel goed bijhouden, speelt opkomende medemaats slim aan, kan ook het spel helemaal verleggen en is bovendien behoorlijk snel. “Zonder hem is OHL als het ware onthoofd”, weet ook spelmaker Xavier Mercier, zijn maatje.

“Ik voel me goed bij OHL en OHL voelt zich goed in 1A”, zegt de Fransman. “Onze ploeg is nog steeds in opbouw en er zullen nog versterkingen bijkomen, maar toch trokken we al behoorlijk onze streng bij de elite. Starten met een vijf op negen is niet slecht voor een promovendus. Eén keer verloren we, tegen leider Charleroi, maar tegen Eupen en in Genk lagen we niet onder - in Genk hadden we zelfs moeten winnen met een late huizenhoge penalty die we niet kregen. En in Beveren wonnen we verdiend.”

Volgende tegenstander is Standard, tweede in de stand. De Luikenaars zakken volgende week zaterdag naar Den Dreef af. “We willen het hen zo moeilijk mogelijk maken, hopelijk al met de steun van een paar duizend fans”, zegt Thomas Henry, die net als zijn ploegmaats niet rouwig is om de interlandbreak. “Wij hebben de jongste twee en een halve maand al héél veel gegeven. Eerst die zenuwslopende voorbereiding - bij een tropische hitte - op de return van de promotiefinale, om dan zonder onderbreking te debuteren in 1A. Nu heel even de voet van het gaspedaal halen, doet deugd en het zal onze batterijen weer helemaal opladen.”