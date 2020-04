Thaise voorzitter OHL doneert tablets en computers aan scholieren in Leuven en Oud-Heverlee Herman Meersseman

05 april 2020

Aiyawatt ‘Khun Top’ Srivaddhanaprabha, de Thaise voorzitter van voetbalclub Oud-Heverlee Leuven, zal een aantal tablets en computers doneren aan scholieren in Leuven en Oud-Heverlee zodat zij de tools in huis hebben om het afstandsonderwijs te kunnen volgen dat de na paasvakantie hoogstwaarschijnlijk wordt ingevoerd. Over hoeveel tablets en computers of laptops het gaat, is niet bekend. Wel dat de verdeling ervan zal gebeuren in samenwerking met de stad Leuven en de gemeente Oud-Heverlee.

‘Khun Top’ kondigde het initiatief aan via zijn blog op de website van OHL. Hij deed dat op de dag dat zijn vader Vichai Srivaddhanaprabha, zijn voorganger als voorzitter van OHL en van de Engelse subtopclub Leicester City, 63 jaar zou geworden zijn. Van ‘Khun Vichai’, een miljardair die op 28 oktober 2018 om het leven kwam bij een helikoptercrash in Leicester, is geweten dat hij regelmatig uitpakte met sociale initiatieven. Zo trok hij enkele jaren geleden 2,5 miljoen uit om de bouw te financieren van van een nieuw ziekenhuis in Leicester.

