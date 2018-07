Oud-Heverlee Leuven draagt voortaan stamnummer 18: "Om de rijke geschiedenis van de club weer te geven" DMM

18 juli 2018

09u30

Bron: Belga 0

Oud-Heverlee Leuven draagt stamnummer 18 vanaf het komende seizoen. OHL gebruikte stamnummer 6142 sinds de oprichting in 2002. "Stamnummer 18 geeft beter de rijke voetbalgeschiedenis van de club weer", zo klinkt het. Stamnummer 18 werd gedragen door Stade Leuven, de oudste van de drie clubs die in 2002 fuseerden tot OHL. 6142 was het stamnummer van Zwarte Duivels Oud-Heverlee.

"Terwijl de club verder bouwt aan een spannende toekomst onder de leiding van King Power International, heeft OHL besloten een deel van zijn roemrijke verleden terug te vorderen. Dat roemrijke verleden vormde het begin van het verhaal, dat uiteindelijk leidde tot de fusie van drie clubs tot het huidige Oud-Heverlee Leuven", zo meldt OHL. "Oud-Heverlee Leuven zag het levenslicht in 2002, door de fusie van Stade Leuven, Zwarte Duivels Oud-Heverlee en Daring Leuven. Die nieuwe club droeg de voorbije zestien jaar het stamnummer 6142. De club opteert vanaf de start van het seizoen 2018/19 voor stamnummer 18, omdat dat nummer beter de rijke Leuvense voetbalgeschiedenis weerspiegelt."

"We zijn zeer trots op de drie originele clubs en op hun bijdrage tot de identiteit van Oud-Heverlee Leuven", verklaart CEO Paul Van Der Schueren. "Het prestigieuze stamnummer 18, dat gedragen werd door Stade Leuven - de oudste van de drie stichtende clubs - weerspiegelt de prille start van dat verhaal. Het is een nummer dat de voetbaltraditie van de stad Leuven beter weergeeft, waar al 115 jaar voetbal gespeeld wordt op hoog niveau. De spelers en supporters van die drie originele clubs zijn erg trots op hun voetbalroots en we vinden dat het stamnummer 18 hun passie voor het spel beter weerspiegelt."