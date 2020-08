OHL in spelersnood door blessures, en dat weten makelaars ook: “In één dag werden mij 187 spelers aangeboden” HML

13 augustus 2020

17u44 0 OH Leuven OHL is in spelersnood en dat weten ook de spelersmakelaars. “Alleen al gisteren boden zij mij via telefoon, sms en mail 187 spelers aan”, zucht coach Marc Brys die op zijn wekelijkse persbabbel een aangeslagen indruk maakte. “Als je verneemt dat één van je spelers door een blessure één jaar out is en twee anderen enkele maanden, komt dat heel hard aan”, zei hij.

De Leuvenaars zullen zaterdag in Genk met een noodploeg aantreden. Vooral in de verdediging, waar de spoeling zo al dun was, komt Brys in de problemen. De achillespees van Kenneth Schuermans is compleet doorgescheurd, hij is geopereerd en staat nu voor een revalidatie van een jaar. Duplus (knie) en Tshimanga (hamstrings en adductoren) zijn al zeker twee maanden out, maar moeten mogelijk een operatie ondergaan, waardoor zij vijf tot zes maanden langs de kant zouden moeten blijven. Maertens, die net als voornoemde drie maandag in de wedstrijd tegen Eupen uitviel, herviel in een liesontsteking. Hij zal drie tot vijf weken out zijn. “Heel erg voor die jongens, die met veel enthousiasme en overgave de promotiefinale en de competitie in 1A hadden voorbereid”, zegt Brys.

Met Limbombe, pas hersteld van een hamstringblessure, wil de coach liever geen risico nemen. En ondanks zijn personele problemen in de defensie, twijfelt Brys er aan of hij kersverse aanwinst Vlietinck meteen voor de leeuwen zal gooien. “Thibault trainde de jongste tijd niet meer met de groep mee bij Club Brugge, maar individueel. Ik moet er nog eens goed over nadenken, want extra blessures kunnen we nu missen als kiespijn.”

(Lees verder onder de foto)

Bij OHL gaan ze nu op zoek naar de oorzaken van die plotse tsunami aan blessures. De spelers worden vandaag onderworpen aan een reeks medische en fysieke tests. “Is er sprake van stress na die heel zenuwslopende jongste paar maanden? Overbelasting? Stress? Heeft het iets met het speelveld van Den Dreef te maken, dat nochtans perfect wordt onderhouden?”, vraagt Marc Brys zich af.

Romo legt tests af

Rafael Romo (30), ex-Beerschot, werd gisteren ‘gespot’ in het trainingscentrum van OHL. Hij legde er tests af. Zijn die positief, dan gaat hij voor de plaats van eerste doelman de concurrentie aan met Darren Keet en de eergisteren van Leicester geleende Deen Iversen.