OHL boekt 18 miljoen euro verlies in anderhalf jaar, maar ziet geen probleem Herman Meersseman

19 maart 2020

12u51 0 Belgisch voetbal In anderhalf jaar tijd stapelde OHL 18 miljoen verlies op, zo blijkt uit de jaarrekeningen voor 2018 en de eerste helft van 2019. Bij de Leuvense club zien ze geen probleem. “Wij volgen perfect het investeringsschema van onze Thaise eigenaar”, zegt persverantwoordelijke Roel Van Olmen.

In 2018 ging OHL 10,2 miljoen in het rood. In de eerste helft van 2019 kwam daar 7,9 miljoen extra verlies bij. “Die cijfers kloppen, maar voor 2019 geven zij een vertekend beeld”, zegt Van Omlen. “In de eerste helft van vorig jaar waren wij tegen de degradatie naar de amateurreeksen aan het strijden, dat had zijn invloed op de inkomsten. Qua ticketverkoop en kantines vooral, en in zo’n context vind je ook geen extra sponsors. Daar komt bij dat, zoals dat bij elke club het geval is, het gros van de inkomsten in de tweede helft van het jaar gerealiseerd worden. Zoals abonnementenverkoop en sponsoring.”

Waar komen die zware verliezen vandaan? In de eerste plaats door de loonkost. De totale kosten voor de eerste helft van 2019 bedroegen 10,3 miljoen en daar stonden slechts 2,8 miljoen aan inkomsten tegenover. Meer dan de helft van de kosten - 5,3 miljoen - ging naar lonen. Voornamelijk naar spelerslonen, maar OHL telt ook ruim twintig stafleden - fulltime-jeugdtrainers inbegrepen. Daarbovenop nam het aantal vaste medewerkers die zich inlaten met het commerciële en de communicatie en het aantal bedienden op het secretariaat exponentieel toe.

Dure uitgaveposten

Ook de ontslagpremie voor de Engelse manager-coach Nigel Pearson in februari van vorig jaar en het aantrekken van zijn vervangers Frank Vercauteren en Vincent Euvrard waren dure uitgaveposten. Bovendien bleef King Power Group, eigenaar van OHL, met aan het hoofd Leicester City en OHL-voorzitter Aiyawatt ‘Khun Top’ Srivaddhanaprabha, honderdduizenden euro investeren in de infrastructuur van het stadion en het - intussen - schitterende oefencomplex in Oud-Heverlee.

De Thaise voorzitter paste tot nu toe alle verliezen bij. Zo zette hij vorig jaar 10,7 miljoen euro schulden om in een kapitaalsverhoging. De vraag is, of hij de verliezen zal blijven bijpassen als OHL niet naar 1A promoveert. Naar verluidt heeft hij zich nog voor “minimaal vierentwintig maanden” geëngageerd.

