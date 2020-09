Mathieu Maertens: “Zalig, weer belangrijk te kunnen zijn” Herman Meersseman

29 september 2020

08u20 0 OH Leuven Uiblinkers genoeg bij OHL, zaterdag in Gent. Vooral het trio Mercier-Sowah-Maertens, de ‘lopende mensen’ op het middenveld, bezorgde de vice-kampioen een lastige avond. Dat Mathieu Maertens (25) na een maand blessureleed zo vlug weer op zo’n hoog niveau zou draaien, is merkwaardig.

De West-Vlaming viel op de openingsspeeldag tegen Eupen uit met een liesblessure, trad zes weken later wederop tegen Oostende en maakte meteen de negentig minuten vol. Hij scoorde de eerredder. Ook zaterdag in de Gent bleef hij in een slopende wedstrijd de volle negentig minuten op het veld. En opnieuw scoorde hij.

“Ik voel me inderdaad fysiek en mentaal oké”, zegt hij. “Het was even slikken toen ik na de eerste speeldag hoorde dat ik een maand out zou zijn. Je kijkt uit naar al die leuke wedstrijden in 1A, maar je moet daar dan op toekijken in plaats van op het veld te staan. Samen met de medische staf en de fysiektrainers en kinesisten heb ik héél hard gewerkt om zo vlug mogelijk weer wedstrijdfit te zijn. Daar zijn zij en ik in geslaagd en ik dank hen daarvoor. Het is een zalig gevoel, weer op het veld te staan en belangrijk te kunnen zijn voor de ploeg.”

OH Leuven prijst zich gelukkig dat het met Sowah en Maertens over twee onvermoeibare box-to-box-spelers beschikt. Die hun verdedigende taken prima uitvoeren en ook nog voldoende fris en helder van geest zijn om bij hun infiltraties nog te scoren ook. Sowah deed dat in Gent twee keer, Maertens trof één keer raak.

Drive en efficiëntie

“Na een moeilijk eerste half uur vonden wij onze draai, en waren wij zodanig efficiënt dat we na 47 minuten 0-3 voor stonden. Dan denk je: nu de match rustig uit controleren. Maar dan vielen die twee penalty-tegengoals. Licht gefloten, maar toch, die goals waren vermijdbaar, wij mochten onszelf dat nooit aandoen. Ik dacht even: ‘wij gaan hier nu toch geen punten meer weggeven?’. Maar bij het verwachte slotoffensief van Gent zijn wij als groep uiteindelijk goed overeind gebleven”.

“Die groepsgeest en de bereidheid van iedereen om méér doen dan alleen maar zijn job, typeert OHL dit seizoen. Daardoor slagen wij er ook het gemis van een rist geblesseerde spelers behoorlijk goed op te vangen. Wij moeten nu trachten die lijn door te trekken, zaterdag tegen Zulte-Waregem. Als we met dezelfde drive spelen en even efficiënt zijn als in Gent, moet dat met de steun van ruim drieduizend van onze fans lukken”.