Matchwinnaar Sowah (OHL): “Eén, twee of zelfs drie posities in één match? Ik heb daar geen moeite mee” Herman Meersseman

12 september 2020

Kamal Sowah was de man van de match OHL – Standard. Het 20-jarige Ghanese loopwonder begon op de linkerflank, waar hij in het eerste kwart van de match vooral linksback was, schoof na het uitvallen van Croizet naar het centrum van het middenveld en scoorde twaalf minuten voor tijd een spitsengoal. “Eén, twee of zelfs drie posities in één match? Ik heb daar geen moeite mee en geen bedenkingen bij. Als ik maar mag spelen, waar ik dan moet lopen, heeft geen belang. Ik tracht gewoon uit te voeren wat de coach, ‘mijnheer Brys’, me vraagt, waar dat ook moge zijn – als het maar op het veld is.”

“Dat ik voor het eerst dit seizoen scoorde en dat ik daardoor matchwinnaar ben, is geweldig. Alhoewel, de ploeg heeft gewonnen, niet ik. Ik scoorde omdat Xavier Mercier me die bal prima inspeelde, en dat we daardoor winnen is alleen maar het gevolg van de prima prestatie van de hele ploeg. Die eerste thuisoverwinning hebben we verdiend. We zijn nu al twee maanden ontzettend hard aan het werken en dan is het leuk dat dit loont. Of het nu tegen Genk, Standard of Waasland-Beveren is: wij beginnen de match met de overtuiging dat we, ondanks de blessures en het steeds weer inpassen van nieuwkomers, willen winnen. Die zege tegen Standard is voor ons niet zo’n grote verrassing.”

