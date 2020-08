CEO Peter Willems ambitieus: “OHL stap voor stap richting subtop brengen” HML

06 augustus 2020

OH Leuven ambieert volgens CEO Peter Willems bij zijn terugkeer in 1A "een zorgeloos seizoen, om daarna, stap voor stap, uit te groeien tot een subtopper". Net als coach Marc Brys is de CEO er zich wel van bewust dat de spelerskern absoluut een kwaliteitsinjectie moet krijgen, wil OHL niet het risico lopen op een retourticket richting 1B.

OHL ontsnapt aan een vijfde opeenvolgende seizoen in de hel van 1B. Volgens Willems was de promotie geen must, maar toch reageerden hij en de hele ‘board’ van de Leuvense club bijzonder opgelucht nadat de Pro League vrijdag de poort naar 1A opende. In het besef dat voorzitter-geldschieter Aiywatt Srivaddhanaprabha niet eeuwig zou blijven miljoenen diepe putten vullen als OHL nog enkele jaren langer in 1B was blijven steken.

“Nu kunnen we écht naar boven kijken”, zegt Peter Willems. “De fundamenten – het stadion en het schitterende oefencomplex – én de structuur van de club zijn aanwezig om van OHL binnen de kortste keren een standvastige en ambitieuze 1A-club te maken. We moeten nu wel snel hoger schakelen in het sportieve, om een zorgeloos seizoen te kunnen draaien én om daarna dus verder naar boven te kunnen kijken.”

Verdedigende versterking

Alle focus van het OHL-bestuur gaat nu naar de kwalitatieve versterking van de kern. Na een prima eerste helft zondag tegen Beerschot, werd tijdens de tweede periode overduidelijk dat een kwaliteitsinjectie absoluut nodig is. In de eerste plaats in het verdedigende compartiment. Zo hadden Keet, Duplus, Schuermans en Tshimanga – en niet alleen zij trouwens - allemaal boter op het hoofd bij minstens één van de vier tegengoals.

Elke speler die we aantrekken moét een échte versterking zijn, absolute 1A-kwaliteit. Peter Willems (CEO OH Leuven)

“We incasseerden in het tweede deel van het seizoen dertig goals in veertien wedstrijden. In maart waren onze pijnpunten dus al duidelijk, en die kwamen nu weer naar boven tegen Beerschot. Al sinds begin maart zijn we bezig met het zoeken naar versterking, maar er gingen bijna vijf maanden verloren door discussies, gekibbel en gedoe bij de Pro League. Enkele spelers die zeker een meerwaarde hadden betekend voor ons, maar die alleen wilden tekenen als we in 1A zouden uitkomen, waren het wachten beu en trokken naar andere eersteklassers.”

“Maar goed, we zochten verder en nu zijn enkele dossiers bijna afgewerkt. En sinds we zeker zijn van 1A bieden managers ons graag mogelijke aanwinsten aan. Nu, élke speler die we aantrekken moét een échte versterking zijn, absolute 1A-kwaliteit. In de breedte is onze kern al voldoende ruim. Dat komt door de verlenging van negen spelers die einde contract waren, wat nodig was om tegen Beerschot een volwaardige ploeg te kunnen opstellen.”

1 miljoen minder TV-rechten

Door de deal met de Pro League – in ruil voor de promotie moesten OHL en Beerschot akkoord gaan met TV-rechten op 1B-niveau - loopt OHL zowat één miljoen euro - een zeer goede transfer dus - mis. “Niet leuk, eigenlijk ook niet correct, maar het was dat of in 1B blijven”, zegt Peter Willems.

Intussen kochten 2800 OHL-fans een abonnement, ook al weten zij nog niet wanneer ze hun seizoenskaart voor het eerst zullen kunnen gebruiken. “Jammer dat we de promotie niet met de supporters konden vieren. Zij hebben dat nog te goed na de coronacrisis”, belooft Willems.