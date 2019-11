“Stroompanne vrijdagochtend wellicht oorzaak van defect lichtinstallatie OHL” IB

02 november 2019

07u03

Bron: Belga 1 OH Leuven Het bestuur van OH Leuven vermoedt dat een stroompanne, die gisterenochtend de Kardinaal Mercierlaan aan het stadion trof, meer dan waarschijnlijk de oorzaak is van het defect van de lichtinstallatie gisterenavond tijdens de match OH Leuven-Union. Dat meldt OH Leuven in een mededeling.

Als gevolg van de problemen met de stroomvoorziening en het herhaaldelijk uitvallen van de lichtinstallaties bovenop de noordelijke tribune besloot scheidsrechter Jordy Vermeire gisterenavond de match OHL-Union na ongeveer 50 minuten definitief stop te zetten. De stand op dat ogenblik was nog 0-0.

Tijdens een mondelinge toelichting na de wedstrijd stelde Filip Van Doorslaer, Chief Commercial Officer van OHL, "dat de club er inderdaad vanuit gaat dat de oorzaak van het defect aan de lichtinstallatie buiten het stadion ligt". "Het is de eerste keer in jaren dat we geconfronteerd worden met een dergelijke probleem en net vandaag was er die zware stroompanne in de Kardinaal Mercierlaan. We laten het aan specialisten om het oorzakelijk verband verder uit te zoeken. Het is vervolgens aan de KBVB om een beslissing te nemen", aldus Van Doorslaer.

Overeenkomstig de reglementen van de KBVB heeft de thuisspelende club in geval van een probleem met de lichtinstallatie maximaal 30 minuten de tijd om dit op te lossen. Bij overschrijding van deze termijn zoals vrijdagavond bij OH Leuven is het aan de appreciatie van de scheidsrechter om de wedstrijd al dan niet stil te leggen. Volgens Van Doorslaer beschikte het Leuvense stadion ook tijdens de periodes van het defect echter steeds over meer dan 800 lux lichtsterkte die minimaal vereist wordt door de Proximus League.

“Aan KBVB om beslissing te nemen”

Bij Union sprak ook hulptrainer Karel Geeraerts, die in het verleden nog drie seizoenen bij OH Leuven speelde, zich niet uit over hoe het nu verder moet. "Er zijn verschillende scenario's mogelijk en het is aan de KBVB om een beslissing te nemen", aldus Geeraerts die zich ook sterk verbaasde dat een dergelijk probleem zich bij OH Leuven voordeed. "In mijn tijd bij OHL was alles altijd prima in orde." Geeraerts betreurde het stopzetten van de match sterk. "Het gebeurde in een fase van de match waar we echt goed bezig waren. Om nog in aanmerking te komen voor het eerste periodekampioenschap moesten we hier immers winnen."