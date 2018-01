OH Leuven wint van Union en behoudt waterkans op periodetitel Redactie

21u08

Bron: Belga 1 BELGA Belgisch Voetbal OH Leuven heeft op de 22ste speeldag in eerste klasse B, de achtste speeldag van de tweede periode, met 3-1 de maat genomen van Union Sint-Gillis. Eerder op de dag ging Tubeke nipt met 2-1 voor de bijl op het veld van Lierse.

In Leuven opende Esteban Casagolda na twintig minuten de score voor de thuisploeg. Derrick Tshimanga en Nikola Storm dikten de voorsprong respectievelijk voor en na de rust nog aan. Mathias Fixelles was de man van de eerredder voor Union. Door de nederlaag vergroot de kloof van de Brusselaars met Roeselare in het reguliere klassement met een punt, tot zes punten.

Eerder op de middag wonnen de Lierenaars een bloedeloze partij tegen Tubeke. De match leek lange tijd op een gelijkspel af te stevenen, na doelpunten van Pierre Bourdin voor de thuisploeg en Salomon Nirisarike voor de bezoekers. Beide treffers vielen in het eerste kwartier, waarna de wedstrijd doodbloedde. Enkele minuten voor affluiten zorgde Nico Binst ervoor dat Lierse toch nog de driepunter meegraaide, waardoor de Pallieters volgende week als periodeleider tegen rivaal Cercle aantreden.

Lierse heeft één punt voor op Cercle. OHL is in de tweede periode derde, op zes punten. In de reguliere stand gaat Cercle met 40 punten aan de leiding, voor Beerschot (39), OHL (38) en Lierse (35). Roeselare (29), Union (23), Tubeke (19) en Westerlo (17) worden voorlopig naar de degradatiepoule verwezen.

BELGA

BELGA

BELGA

BELGA

Meer over Lierse

sport

sportdiscipline

voetbal

Cercle

Tubeke

Union

Roeselare