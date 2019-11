OH Leuven pakt eerste periodetitel in 1B na nipte zege tegen Virton, match lag even stil na bierdouche voor lijnrechter GVS

08 november 2019

22u29 8 Belgisch voetbal OH Leuven heeft de eerste periodetitel van 1B op zak gestoken. In een rechtstreeks duel met Virton won OHL met 0-1 na een goal van Henry. Net voor het uur werd de match gestaakt omdat de lijnrechter een bierdouche kreeg, maar ook na het oponthoud vond de thuisploeg de gelijkmaker niet.

In een uitverkocht Stade Yvan Georges trapte topschutter Henry na 18 minuten raak. De pass van Maertens leek een maat voor niets, maar omdat Prempeh zich verkeek kon Mercier de goalgetter zomaar de 0-1 voorschotelen. Moris ranselde even later de dubbele Virtonse achterstand uit z’n kooi na een kopbal van Ngawa. Virton probeerde wat terug te doen, maar grote uitgespeelde kansen bleven uit.

Tien minuten na rust meteen commotie, al was het niet om een mogelijkheid. Scheidsrechter De Cremer stuurde iedereen naar binnen omdat de lijnrechter een bierdouche kreeg van de supporters. Na vijf minuten pauze en de stadionomroeper die iedereen tot kalmte aanmaande, hervatte Virton de jacht op de gelijkmaker.

Het oponthoud deed hen deugd, want Virton creëerde nu wel grote kansen. Henkinet redde een knal van dichtbij van Sylla, Couturier krulde op de kruising. Maar de gelijkmaker kwam er niet. OHL pakt de eerste periodetitel en strijdt eind dit seizoen tegen de winnaar van de tweede periode voor promotie naar eerste klasse.

Union verloor tegen Westerlo met 0-2. Via een eigen doelpunt van Vega (14.) klom de ploeg van de Kempen op voorsprong, waarna Vetokele (90.+2) de 0-2-eindstand laat vastlegde. Roeselare klopte Lokeren in extremis met 2-1, na treffers van Saviour (65.) en Nouri (90.+4). Beridze (50.) scoorde tegen voor Lokeren. Lommel hield met 1-0 de punten thuis tegen Beerschot. Brebels (73.) scoorde de matchwinner.

In de stand gaat OHL aan de leiding met 28 punten, voor Virton (27) en Westerlo (26). Union (22), Beerschot (17) en Lokeren (13) volgen. Roeselare en Lommel (elk 11) staan onderaan. OHL en Union tellen nog een match minder, nadat het licht vorige week aan Den Dreef uitviel. De uitspraak over die partij volgt, maar de Leuvenaars zijn sowieso zeker van de winst van de eerste periode.

