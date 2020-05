OH Leuven “gedegouteerd” na beslissing Algemene Vergadering: “Bij voorstel met 18 clubs moesten wij tv-geld afgeven” Herman Meersseman

16 mei 2020

19u28 8 Belgisch voetbal OH Leuven is naar eigen zeggen “gedegouteerd” met wat er op de doorslaggevende Algemene Vergadering van de Pro League gebeurde. En ook de werkgroep krijgt van CEO Peter Willems een onvoldoende. “Bij het voorstel van 18 clubs moesten Beerschot en OHL gedurende drie jaar afzien van de televisiegelden voor 1A”, vertelt hij.

“Wij willen niet negatief doen. OHL is geen geslagen maar een fiere club. Wat anderen ook mogen beweren, wij hebben altijd gezegd dat wij de terugwedstrijd van de promotiefinale willen spelen als dat kan, en wij hebben het debat over de afwikkeling van de competitie sereen en constructief gevoerd. Maar wat er vrijdag op de Algemene Vergadering van de Pro League gebeurde, heeft me gedegouteerd”, zegt Peter Willems, de CEO van OHL.

Ruzie

Peter Willems heeft geen goed woord over voor de werkgroep die zich binnen de Pro League boog over de afwikkeling van dit seizoen, en het format voor het volgende. “Ze hebben wekenlang gewerkt – en vooral ruzie gemaakt – om tot niets te komen. Zelfs in het voorstel om 1A uit te breiden tot achttien clubs, stonden rare dingen. In ruil voor een plaats in 1A, moesten Beerschot en OHL gedurende drie jaar afzien van afzien de televisiegelden voor 1A. De bedoeling was ons zo fel mogelijk te verzwakken om ons zo vlug mogelijk te zien zakken. Uiteindelijk legde de Raad van Bestuur van de Pro League het andere voorstel voor, met zestien ploegen in 1A, dat het gehaald heeft.”

De CEO van OHL heeft ook moeite met de manier waarop Pro League-voorzitter Peter Croonen de met een grote meerderheid goedgekeurde afwikkeling van het seizoen heeft afgehandeld. “Hij heeft zich enorm uitgesloofd om ons te doen geloven dat het een enorme gunst was dat wij die terugmatch voor de promotie nog mochten afwerken en dus nog de mogelijkheid hebben om sportief de promotie af te dwingen. Oké, je kan daar akkoord mee gaan. Maar waarom krijgt Waasland-Beveren dan niet ‘de gunst’ om zich eventueel sportief te redden, door zijn laatste match te spelen? En waarom krijgt Charleroi die ‘gunst’ niet om een betere positie voor Europees voetbal af te dwingen? Ach, bij de Pro League hebben ze de mond vol over collegialiteit en solidariteit. Dat zijn de meest overroepen woorden in de Pro League. Daar is het alleen nog ieder voor zich.”

Als de promotiereturn gespeeld wordt, is het weekend van 1 en 2 augustus het meest aangewezen. “Binnen ons stadion denk ik dat wij die match zonder toeschouwers kunnen organiseren, hoewel daar veel bij komt kijken. Tegen dan zal er ook wel een draaiboek klaar liggen voor dergelijke wedstrijden. De vraag is, of de burgemeester van Leuven en ook die van Antwerpen hun toelating zullen geven. Want kan er voorkomen worden dat het tot samenscholingen van fans komt buiten ons stadion en op sommige pleinen en in straten van Antwerpen en Leuven? Dat blijft nog afwachten.”

“Ze hebben ons bij ons pietje”

Peter Willems wijst er ook op dat zelfs begin augustus niet evident is om de promotiematch te organiseren. “Iedereen is het er over eens dat ten minste vier, vijf weken groepstrainingen nodig zijn om zo’n belangrijke match voor te bereiden, zo niet lopen de spelers grote risico’s op blessures. En de spelers hebben ook nog ten minste twee, liefst drie weken vakantie te goed.”

Blijft ook het probleem om een degelijke spelerskern tegen begin augustus samen te stellen. Zo zijn bij OHL 14 van de 25 kernspelers einde contract. “Begin er maar aan, als je weet dat tussen de promotiefinale en de start van de competities in 1A en 1B waarschijnlijk maar één week zal liggen. Wij onderhandelen met een aantal spelers die wel naar OHL willen komen als wij in 1A aantreden, maar niet als we in 1B blijven. Begin er maar aan… Ja, ze hebben ons goed bij ons pietje (grijnst). Maar één zaak staat vast: met alle respect voor de sympathieke club die Westerlo is, als de omstandigheden zo zijn dat zij promoveren en niet Beerschot of OHL, dan gaan wij ons daar nooit mee akkoord verklaren en trekken wij, allicht samen met Beerschot, naar de rechtbank.”

