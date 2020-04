OH Leuven dwingt stemming over 1B zonder promotiematchen af Redactie

22 april 2020

20u08 0 Belgisch Voetbal Op de Algemene Vergadering van de Pro League op maandag 27 april moeten de 24 profclubs stemmen of ze akkoord zijn om definitief een punt achter 1B te zetten zonder de return van de promotiefinale af te werken. OH Leuven plaatste zo’n stemming op de agenda, zo vernam persagentschap Belga.

In principe moest de algemene vergadering, die de 24 Belgische profclubs bundelt, enkel stemmen over het voortzetten of niet van 1A na 29 speeldagen. Dat was het unanieme voorstel van de Raad van Bestuur van de Pro League, die de deur nog op een kier liet om de return van de 1B-finale tussen Beerschot en OH Leuven al dan niet achter gesloten deuren af te werken. De heenmatch in Antwerpen eindigde op 1-0.

Maar OH Leuven vraagt de 24 profclubs om ook stelling in te nemen over 1B. “Als er in 1A om veiligheidsredenen niet gevoetbald kan worden, waarom dan wel in de Proximus League?”, klinkt het aan Den Dreef. OHL plaatste een verplichte stemming op de agenda. Als 1B nu stopgezet wordt, is het onduidelijk welke club moet promoveren.

OHL en Beerschot zijn alvast van mening samen te mogen stijgen naar 1A. In theorie is daar een nieuw competitieformat voor nodig, maar mogelijk brengen de licentiedossiers soelaas. Als KV Oostende, Moeskroen en/of Standard via het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) opnieuw naast de licentie grijpen, is er mogelijk plek voor twee promovendi. Een werkgroep van de Pro League buigt zich momenteel over de modaliteiten voor stijgen/dalen.