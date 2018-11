Ogunjimi traint met Lierse Kempenzonen KDC

27 november 2018

Ex-Rode Duivel Marvin Ogunjimi traint sinds vandaag mee met eerste amateurklasser Lierse Kempenzonen. De inmiddels 31-jarige spits is sinds begin november een vrije speler en de kans bestaat dat hij in januari tekent bij het nieuwe Lierse.

Marvin Ogunjimi speelde tussen 2010 en 2011 zeven keer voor de nationale ploeg en werd in 2011 landskampioen met Racing Genk. Na die glorieperiode begon hij aan een wereldreis die hem in Spanje, Noorwegen, Zuid-Korea, Thailand, Albanië, Kazachstan, Nederland, Wit-Rusland en Vietnam bracht. Bij zijn vorige club, Saigon FC, liep Ogunjimi’s contract zopas af. Het voetbalseizoen loopt ginds van maart tot oktober.

“Nu wil ik graag terugkeren naar België, want ik heb mijn twee kinderen al veel te lang moeten missen”, vertelt de globetrotter. Lierse is daarbij een reële optie. De Pallieters zijn op zoek naar een bijkomende aanvaller en geloven nog steeds in Ogunjimi. De speler voelt op zijn beurt wel wat voor het ‘project Lierse’. Als dat wederzijdse geflirt tot een overeenkomst zou leiden, kan die sowieso niet worden ondertekend voor januari. Op 1 september lang Ogunjimi immers wél nog onder contract. De eerstkomende weken blijft het dus hoe dan ook bij trainen.