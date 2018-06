OEFENWEDSTRIJDEN. Club scoort elf keer (!) tegen Heist, Schrijvers maakt straf debuut - Dimata verlost Anderlecht tegen RWDM



TTV/NFA/RN/BHG

22 juni 2018

20u57 132 Belgisch Voetbal Club Brugge heeft zijn eerste oefengalop vanavond met overtuiging gewonnen (0-11). De jonge Openda liet zich opvallen met drie doelpunten, maar het was Siebe Schrijvers die met vier treffers in de tweede wedstrijdhelft alle aandacht naar zich toe trok.

Landskampioen Club Brugge opende de oefencampagne traditiegetrouw in de gemeente Knokke-Heist. Dit jaar was tweedeprovincialer KFC Heist aan de beurt om de grote West-Vlaamse buur partij te geven. Voor ongeveer 700 kijklustigen was het de eerste kennismaking met het nieuwe blauw-zwart, al zal de ploeg die eind juli in de Supercup zijn eerste officiële wedstrijd zal afwerken fel afsteken tegen het Club van vanavond. Zo mochten een handvol trainees hun debuut vieren in de hoofdmacht en bleven een tiental A-kernspelers opzij. Vormer, Horvath en nieuwkomer Groeneveld genieten nog van hun vakantie, terwijl met Hubert, Diaby, Dennis, de vertrekkende Limbombe, Nakamba, Poulain, Vlietinck en nieuwkomer Letica nog acht spelers met blessures of kwaaltjes ontbraken.

Zoals verwacht kon de provincialer weinig weerwerk bieden tegen de landskampioen, die al na twee minuten op voorsprong kwam via Vossen. Bij een zeldzame tegenprik pakte invallersdoelman Gabriël vroeg in de match uit met een mooie zweefduik. Tomecak en Openda zetten Club nog voor het halfuur op een 0-3-voorsprong, terwijl ook Mechele en nogmaals Openda voor de rust de netten deden trillen.

Na de pauze kwam een quasi volledig nieuwe ploeg met onder anderen nieuwkomer Schrijvers binnen de lijnen. Club ging op hetzelfde elan door: Schrijvers scoorde al na drie minuten voor het eerst in dienst bij blauw-zwart. Op het volgende doelpunt was het wachten tot de 68ste minuut, al was de plaatsbal van opnieuw Schrijvers zonder twijfel de mooiste goal van de avond. Schrijvers was in zijn nopjes en mikte een kwartier voor inrukken ook nog een derde en een vierde keer raak. Als er in een oefenmatch tegen een provincialer al sprake kan zijn van een uitblinker, dan was die eer zonder twijfel voor de van Genk overgenomen middenvelder weggelegd. In de slotfase pikte ook de gegeerde Wesley - niet toevallig op aangeven van Schrijvers - zijn graantje mee. Openda scoorde ook nog een derde keer en plaatste zo het orgelpunt.

Veel prijzen zijn er in een oefenmatch niet te verdienen, toch is het altijd beter om met ruime cijfers te winnen dan punten te laten tegen een provincialer. Wat dat betreft haalde Club zijn gram en houdt het alvast geen slecht gevoel over aan zijn eerste oefengalop. Dat geldt zeker voor de jonge Openda en Siebe Schrijvers, die na zijn invalbeurt tot groot jolijt van de supporters de ene na de andere goal tegen de touwen trapte. Volgende zaterdag wacht een nieuwe vriendschappelijke match in en tegen amateurclub Torhout. (TTV)

KFC Heist - Club Brugge 0-11

Doelpunten: 2’ Vossen (0-1), 23’ Tomecak (0-2), 28’ Openda (0-3), 36’ Mechele (0-4), 45’ Openda (0-5), 48’ Schrijvers (0-6), 69’ Schrijvers (0-7), 74’ Schrijvers (0-8), 76’ Schrijvers (0-9), 82’ Wesley (0-10), 85’ Openda (0-11)

Club 1ste helft: Gabriël; Schoonbaert, Mechele, Scholz; Tomecak, Baiye, Rits, Vanaken, Diatta; Openda, Vossen

Club 2de helft: Gabriël (65’ Shinton); Decarli, Baiye, Denswil; Cools, Vanlerberghe, Schrijvers, Refaelov, Ngonge; Wesley, Openda

Dimata verlost Anderlecht in Brusselse derby tegen RWDM

Anderlecht startte met nieuwkomers Cobbaut, Adzic en doelman Didillon. De andere aanwinsten Makarenko, Abazaj, Musona en zelfs Dimata kwamen pas na de rust in de ploeg. Ognjen Vranjes stond daarentegen nog niet op het scheidsrechterblad. WK-gangers Dendoncker, Kara, Teodorczyk en Thelin ontbraken logischerwijs. Chipciu en Saief kregen nog wat extra verlof.

De recordkampioen had het meeste balbezit, maar omdat Ganvoula en vooral Adzic (van in de kleine rechthoek over doel) goede kansen misten, stond het bij de rust nog 0-0. Doelman Didillon liet op slag van rust de aanhang even schrikken toen hij zich verkeek op een verre bal die hij buiten de grote rechthoek wilde wegkoppen, maar verkeerd op zijn hoofd nam. Zijn verdedigers waren echter in de buurt om nakend gevaar te neutraliseren.

Met een compleet andere ploeg speelde Anderlecht na de rust op een hoger ritme. De Jong moest echter gevat tussenkomen op een schot van Landry. Ruim vijf minuten voor tijd vond Makarenko toch een gaatje in de stugge Molenbeekse defensie om Dimata de winning goal aan te bieden. (NFA)

RWDM-ANDERLECHT 0-1

Eerste helft:

RWDM: Sadin, Cabeke A., Haidara, Liard, Amrani, Brouckaert, Tamou, Celestine, Dominquez, Bova, Mbuba

RSCA: Didillon, Sa, Bornauw, Delcroix, Cobbaut, Saelemaekers, Kums, Gerkens, Kayembe, Adzic, Ganvoula

Tweede helft:

RWDM: Santos Pravos, Jonckheere, Solak, Haidara (74' Ruyssen), Vandiepenbeeck, Lomalisa (80' Bakkioui), Kindermans, Mabika, Cissé, Binst, Mbuba (59' Landry)

RSCA: De Jong, Danté, Cools, Obradovic, Sowah, Trebel, Makarenko, Amuzu, Abazaj, Musona, Dimata (89' Lokonga)

Doelpunt: 83' Dimata (0-1)

Geel: Vandiepenbeeck

Gent haalt fors uit bij stadsgenoot

Na amper twee trainingsdagen haalde AA Gent in zijn eerste oefenwedstrijd van het seizoen fors uit bij stadsgenoot RC Gent (tweede amateurs): 0-8. Bij de Buffalo’s vierde Renato Neto zijn heroptreden na een jaar blessureleed. De Braziliaan werd meteen aanvoerder en vierde zijn comeback met een uitstekend strafschopdoelpunt. Van de nieuwkomers maakte vooral Igor Plastun een goeie indruk. De Oekraïner verdedigde solide en scoorde ook knap met de kop. Janga en Kubo troffen elk ook nog een keer de paal. (RN)

RC Gent-AA Gent 0-8

AA GENT voor rust: Thoelen; Lloci, Plastun, De Smet, Davidzada; Neto, Andrijasevic, Raskin; Koita, David, Limbombe.

AA GENT na rust: De Busser; Foket, Burssens, Rosted, Asare; Verstraete, Kubo, Mostafa; Dompé, Janga, Yaremchuk.

DOELPUNTEN: 27’ Neto (0-1, strafschop), 30’ David (0-2), 34’ Plastun (0-3), 55’ Yaremchuk (0-4), 72’ Yaremchuk (0-5), 76’ Kubo (strafschop, 0-6), 84’ Kubo (0-7), 87’ Kubo (0-8

Antwerp zonder problemen voorbij Hoogstraten

Nieuwkomer Bernier bracht zijn ploeg iets voorbij het kwartier op voorsprong. Iets voor de rust verdubbelde Owusu de score. Op slag van rust scoorde Bernier zelfs zijn tweede. In de tweede helft bracht Antwerp zijn A-ploeg in stelling. Eerst scoorde Rodrigues op aangeven van Jaadi en meer naar het einde scoorde Jaadi zelf. Tussenin scoorde Bokila de eerredder voor de thuisploeg. (BHG)

Hoogstraten - Royal Antwerp: 1-5

Hoogstraten: Arnouts, Van Dooren, Meynendonckx, Bokla, Diomande, Van De Walle ,Cox, Gijsels, Van Huffel, Van Dijck, Laurijssen

Royal Antwerp: Theunkens (46' Bolat), Domingues (46' Van Damme) Niangado, Ghandri (46' Haroun), Owusu ((46'Bolongi), Heiremans (46' Buta), Nazarina (46'Jaadi), Yatabare (46' Rodrigues) , Mendy (46' Siani), Bernier, Janvier

Doelpunten: 17' Bernier (0-1), 41' Owusu (0-2), 45' Bernier (0-3), 52' Rodrigues (0-4), 69' Bokila (1-4), 78' Jaadi (1-5)

Meer over Openda

sportdiscipline

voetbal

sport

Club

Bernier

Kubo

Dimata