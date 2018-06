OEFENWEDSTRIJDEN. AA Gent wint moeizaam tegen Drongen, STVV haalt uit tegen Wellen RN en FKS

23 juni 2018

19u40

Bron: Eigen berichtgeving 0 Belgisch Voetbal Eén dag na een klinkende 0-8-overwinning bij RC Gent, boekte AA Gent een moeizame tweede zege tegen Drongen. Het was de Buffalo’s aan te zien dat ze gisteravond al een oefenwedstrijd hadden gespeeld en dat ze in de aanloop naar de match ook nog eens een training in de benen hadden.

Toch was de eerste helft tegen eersteprovincialer Drongen van een bedroevend niveau. Doelgevaar was er nauwelijks, foute passes stapelden zich op. Enkel Verstraete en Kubo acteerden in de eerste periode op niveau. De aanwinsten Mostafa en Dompé hebben duidelijk nog tijd nodig.

Na de rust ging de bal een stuk vlotter rond bij AA Gent. Het is allemaal nog vroeg, maar Plastun en Limbombe lijken nu al echte versterkingen. Ook Neto had zijn aandeel in het betere spel van de Buffalo’s. De Canadees Jonathan David – die dit seizoen bij de A-kern komt – bracht ook beterschap ten opzichte van Sylla. Hij zorgde met twee goals ook voor voorsprong voor de Buffalo’s.

Janga, Dejaegere, Yaremchuk en Chakvetadze (pikt maandag aan bij de groep) beperkte zich tot loopwerk. Kalu, Simon en Esiti kwamen nog niet in actie. (RN)

AA GENT voor rust: Thoelen; Foket, Burssens, Rosted, Asare; Van de Wiel, Kubo, Verstraete; Mostafa, Sylla en Dompé.

AA GENT na rust: Swolfs; Lloci, Plastun, De Smet, Davidzada; Neto, Andrijasevic, Raskin; Limbombe, David en Koita.

DOELPUNTEN: 34’ Samimi (1-0), 44’ Kubo (1-1), 66 David (1-2), 82’ David (1-3)

STVV beslist match in eerste helft tegen Wellen: 0-6!

Een verrassend sterk en agressief STVV greep Wellen meteen bij de keel. Na één helft stond het al 0-3. De tweede helft kwam er bij de Kanaries een heel ander elftal tussen de lijnen en viel er buiten nog 's drie doelpunten weinig te beleven.

Eerste oefenmatch voor de Kanaries die met een ochtendtraining in de benen het heft meteen stevig in handen namen. Dat leverde ook een snel doelpunt op. Botaka kapte zich vrij op rechts en zette het leer perfect voor doel waar Boli makkelijk binnen legde. STVV bleef de wet dicteren, zette goed druk op de bal en schakelde een versnelling hoger tegen de bijna kampioen uit 3B. En daar was het tweede doelpunt al. De Bruyn reageerde het snelst op een doorsteekballetje en verschalkte thuisdoelman Rausin met een lob. Of hoe je als nieuwkomer je visitekaartje afgeeft. Eenrichtingsverkeer bleef het de ganse eerste helft daar in Wellen. Doelpunten van Bezus en Boli werden afgekeurd voor buitenspel. Bezus knikte nog een goede kans hoog over. En Botaka besloot alleen voor doel op Rausin. En toch viel er nog een derde doelpunt. Boli werd vrijgelaten op de rand van de zestien. De Fransman aarzelde niet en deponeerde het leer mooi in het hoekje. 0-3 dus. En Wellen, vraag je je dan af. Wel, die speelden geen enkele kans bij elkaar. Steppe kon in de slotminuten van die eerste helft alleen toekijken hoe een verloren trap van Kardes vanop de middenlijn pardoes bovenop de lat plofte.

In de rust wisselde coach Brys op Steppe na het ganse team. Ook de testers Joël Ito en Jovica Blagojevic mochten vol hun kans gaan. Het moet gezegd. Het kwam het spelpeil allesbehalve ten goede. STVV acteerde minder snel, zette minder druk op de bal op de bal, minder combinaties. En dus konden die van Wellen nu wel hun voet naast die van Sint-Truiden zetten. Dat nam niet weg dat er toch kansen kwamen voor de eersteklasser. Bourard mikte van dichtbij op Rausin. Lange tijd viel er buiten wat middenveldspel niet veel meer te beleven. Tot Janssens een kwartier voor tijd balverlies in de thuisverdediging ongenadig afstrafte. De thuisploeg liet nu het hoofd helemaal hangen. En dat leidde tot forfaitcijfers toen Asomoah een aflegger van Nitcheu mooi tegen de netten duwde en tot 0-6 via Abrahams. (FKS)

STVV eerste helft: Steppe; De Norre, Tomiyasu, Teixeira, Antunes; De Petter; De Sart, Botaka, Bezus, De Bruyn; Boli.

STVV tweede helft: Steppe; Blagojevic, Matarrese, Opdenakker, Dussaut. Ito (68' Goddard), Bourard, Asamoah; Nitcheu, Janssens, Abrahams.

Doelpunten: 7' 0-1 Boli, 11' 0-2 De Bruyn, 34' 0-3 Boli, 74' 0-4 Janssens, 81' 0-5 Asamoah, 89' 0-6 Abrahams

Scheidsrechter: Jan Krieken

Toeschouwers: 260