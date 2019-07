OEFENMATCHEN. Zulte Waregem speelt gelijk tegen Willem II Voetbalredactie

20 juli 2019

Geen laatste opsteker richting openingsspeeldag voor Zulte Waregem. Het kwam tegen Willem II niet verder dan 1-1 - een billijk resultaat. In de eerste helft was Luka Zarandia de bedrijvigste man bij Essevee. Op het eerste zicht oogt de flankaanvaller een beetje log, met zijn geblokte bovenlijf en stevige achterwerk. Toch slaat de Georgiër er verbazend vlot in om zijn tegenstanders te passeren. En net voor rust mikte hij een afstandsschot heerlijk in de winkelhaak. Tester Berahino, die voorts weinig kansen kreeg, verdubbelde nog bijna.

De defensie van Essevee had in de eerste helft degelijk stand gehouden. Kort na rust hervatte Humphreys evenwel slordig bij een vrijschop. Nunnely strafte het meteen af met de gelijkmaker. Geen goede sollicitatie voor een basisplek met Olivier Deschacht straks als concurrent. Die maakte drie minuten later onder luid applaus zijn (degelijke) debuut. Twintig minuten voor tijd kreeg de Nederlandse bekerfinalist nog de beste mogelijkheid van de tweede helft, maar Bossut en De fauw voorkwamen de 1-2. Zulte Waregem sluit zijn voorbereiding zo af met amper twee zeges in zeven duels. Aan u om daar al dan niet conclusies uit te trekken. (VDVJ)

Zulte Waregem: Bansen (46’ Bossut); De fauw (75' Heylen), Humphreys (55’ Pletinckx), Timotheou (58’ Deschacht), Walsh (75' Demir); Seck, Govea, Bjørdal (75' Van Hecke); Zarandia (87' Marcq), Berahino, De Smet (58’ Soisalo)

Doelpunten: 44' 1-0 Zarandia, 53' 1-1 Nunnely