OEFENMATCHEN. Zulte Waregem speelt gelijk tegen Willem II - STVV zwaar onderuit tegen PAOK - Coosemans blundert tegen Reims

20 juli 2019

19u04 1

Blunderende Coosemans kost Gent zege tegen Reims (1-1)

AA Gent kon zijn ultieme aanloop naar de onverwachte Europese midweekmatch tegen Viitorul niet winnend afsluiten. In Le Touquet werd gelijkgespeeld tegen Stade Reims, de nummer 7 van de Ligue 1 vorig seizoen die pas op 10 augustus vol aan de bak moet in en tegen Marseille.

Yaremchuk, pas vader geworden van een zoontje, ontbrak bij AA Gent. Beridze nam zijn plaats in als diepste spits, voor het overige startte Thorup met hetzelfde team als woensdag tegen AZ.

In een matige eerste helft kopte Lustig de beste kans over en miste Kubo een lobje alleen voor doel. Na elf wissels halfweg klom Gent op voorsprong langs Sylla, die door Dompé door de buitenspelval werd geloodst. De Senegalees mikte een gelijkaardige kans tien minuten later tegen de voet van de doelman.

Een blunder van Coosemans, die de bal zomaar in de voet van Oudin gaf, kostte Gent bij het ingaan van het slotkwartier de zege. Een vrijschopkogel van Smith ging nog nipt over. (LUVM)

GENT: Kaminski - Lustig, Plastun, Rosted, Asare - Esiti, Owusu, Odjidja - David - Kubo, Beridze.

Na 46' : Coosemans - Castro Montes, Cissé, Souquet, Mohammadi - Verstraete, Smith, Bezus, Dejaegere - Sylla, Dompé.

DOELPUNTEN: 53' Sylla (0-1), 75' Oudin (1-1).

🏁 Coup de sifflet final. Face à une équipe belge en jambes, qui disputait sa 9ème rencontre amicale, le #SDR a livré une première mi-temps très encourageante avant de quelque peu subir en deuxième. Score final 1-1 avec la première réalisation de @Remioud de la saison. #SDRGNT Stade de Reims(@ StadeDeReims) link

STVV zwaar onderuit tegen PAOK Saloniki

Ultieme test voor de kanaries tegen de Griekse landskampioen met een ex-kanarie in de basis: Chuba Akpom. Het werd een opdoffer van formaat. 0-4.

Ref Verboomen verlaatte de aftrap met tien minuten wegens onweer een hevige regenval. Een wijze beslissing, want even later scheen de zon boven het Mijnstadion in Beringen. De eerste grote kans was voor STVV. De doorgebroken Acolatse kreeg alle tijd maar mikte het leer net naast. Het kwam de kanaries duur te staan. Want bij de eerste tegenactie van de Grieken was het raak. Biseswar knikte een voorzet voorbij de kansloze Steppe. Niet veel later stond het al 0-2. Soares Gomes mikt” de bal vanop zo’n twintig meter buiten het bereik van Steppe in de linker benedenhoek. Even leek de match uit de hand te zullen lopen na een paar stevige tussenkomsten van beide kanten. Maar Verboomen herstelde de rust, onder meer via een gele kaart voor Endo. Paok controleerde verder rustig en speelde de eerste helft uit. 0-2 bij de rust. Geen vervangingen bij de kanaries bij het begin van de tweede helft. In de tribune trouwens ook CEO Tateishi. Die zag hoe zijn kanaries voorlopig weinig in de pap te brokken hadden en dat ze bovendien alle moeite hadden om het boeltje achterin gesloten te houden. PAOK ging gewoon op zijn elan door en na drie minuten stond het al 0-3 via Leo Jaba. Wat volgde was weinig soeps van beide kanten. Om wat sfeer te scheppen ontstaken de talrijke Griekse suppoters maar wat Bengaals vuur. En het hielp. Toen Konzen tien minuten voor tijd achter een vrijschop ging staan, was het weer bingo. Zelfs een eerredder voor de kanaries zat er niet meer in. 0-4 was terecht en zwaar, en kwam ook als een mokerslag aan. (FKS)

Doelpunten: 12' 0-1 Biseswar (0-1), 22' Douglas Augusto (0-2), Leo Jaba (0-3), 81' Konzen (0-4)

Gele kaarten: Endo,Misic.

STVV: Steppe (46' Schmidt), Sankhon (60' Janssens), Teixeira, Garcia 73' De Smet); De Bruyn (87' Van Dessel), Botaka, Asamoah, Endo, Acolatse; Sousa (65' Masoudi), Balongo (71' Boli)

🐥 FULLTIME



Final Score: #STVV 0 - 4 @PAOK_FC



⚽️ 12’ 0-1 Biseswar

⚽️ 21’ 0-2 Soares

⚽️ 47’ 0-3 Rodrigues

⚽️ 81’ 0-4 Henrique (Penalty)#STVV #stvvpaok #preseason pic.twitter.com/BzXVXqbhs8 STVV(@ stvv) link

Essevee speelt gelijk tegen Willem II

Geen laatste opsteker richting openingsspeeldag voor Zulte Waregem. Het kwam tegen Willem II niet verder dan 1-1 - een billijk resultaat. In de eerste helft was Luka Zarandia de bedrijvigste man bij Essevee. Op het eerste zicht oogt de flankaanvaller een beetje log, met zijn geblokte bovenlijf en stevige achterwerk. Toch slaat de Georgiër er verbazend vlot in om zijn tegenstanders te passeren. En net voor rust mikte hij een afstandsschot heerlijk in de winkelhaak. Tester Berahino, die voorts weinig kansen kreeg, verdubbelde nog bijna.

De defensie van Essevee had in de eerste helft degelijk stand gehouden. Kort na rust hervatte Humphreys evenwel slordig bij een vrijschop. Nunnely strafte het meteen af met de gelijkmaker. Geen goede sollicitatie voor een basisplek met Olivier Deschacht straks als concurrent. Die maakte drie minuten later onder luid applaus zijn (degelijke) debuut. Twintig minuten voor tijd kreeg de Nederlandse bekerfinalist nog de beste mogelijkheid van de tweede helft, maar Bossut en De fauw voorkwamen de 1-2. Zulte Waregem sluit zijn voorbereiding zo af met amper twee zeges in zeven duels. Aan u om daar al dan niet conclusies uit te trekken. (VDVJ)

Zulte Waregem: Bansen (46’ Bossut); De fauw (75' Heylen), Humphreys (55’ Pletinckx), Timotheou (58’ Deschacht), Walsh (75' Demir); Seck, Govea, Bjørdal (75' Van Hecke); Zarandia (87' Marcq), Berahino, De Smet (58’ Soisalo)

Doelpunten: 44' 1-0 Zarandia, 53' 1-1 Nunnely