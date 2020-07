OEFENMATCHEN. Standard wint van AS Monaco na tweeklapper Avenatti - Racing Genk speelt gelijk tegen FC Utrecht - Antwerp onderuit tegen Roda Redactie

22 juli 2020



Standard wint van Monaco na tweeklapper Avenatti

Geen Cesc Fabregas of Henry Onyekuru op het veld van Seraing voor het debuut van nieuwe Monaco-coach Niko Kovic. Beiden licht geblesseerd. Onder toeziend oog van Michel Preud’homme en ex-T2 Mbaye Leye deed Standard het zeker niet onaardig tegen de ploeg uit het Prinsdom.

Veel jonge spelers kregen opnieuw hun kans, zij hielden lange tijd gelijke tred. Geubbels bracht Monaco na twintig minuten op voorsprong met een klasseflits. Goeie controle, dito afwerking. Oulare kopte en trapte naast, Bennasser miste aan de overkant de 0-2.

Montanier wisselde zijn ploeg pas op het uur. Met wat meer anciens tussen de lijnen. Dat leverde nog de zege op in het slot. Avenatti tikte de gelijkmaker voorbij Majecki en kopte in het absolute slot de 2-1 voorbij de Monaco-doelman.

Standard: Henkinet, J. Carcela, Dussenne, Nekadio, Pavlovic; M. Carcela, Shamir, Raskin, M-A. Balikwisha, W. Balikwisha; Oulare.

Standard na 60': Henkinet, Fai, Vojvoda, Laifis, Gavory; Bastien, Cimirot; Tapsoba, Amallah, Lestienne; Avenatti.

Doelpunten: 20' Geubbels (0-1), 88' en 90' Avenatti (1-1 en 2-1)

Racing Genk speelt 3-3 gelijk tegen FC Utrecht

In een vriendschappelijke voetbalwedstrijd heeft Racing Genk woensdag in het Nederlandse Burgh-Haamstede 3-3 gelijkgespeeld tegen FC Utrecht, het team van ex-Anderlechttrainer John van den Brom. Bij de rust was het 1-1. Nadat Gyrano Kerk in de 36ste minuut de score opende voor Utrecht, bracht Cyriel Dessers Genk langszij tegen zijn ex-club. Paul Onuachu zette Genk op voorsprong, maar al een minuut later was het weer gelijk na een owngoal van Shawn Adewoye. Ook een doelpunt van Luca Oyen bracht Genk geen zege op. Twee minuten voor tijd legde Simon Gustafson de eindstand vast. Afgelopen weekend speelde ook Antwerp gelijk tegen Utrecht. In die wedstrijd werd er niet gescoord.

Antwerp onderuit tegen Roda

Antwerp oefende vanmiddag achter gesloten deuren tegen Roda JC. Bij de Nederlandse tweedeklasser enkele bekende gezichten, waaronder Stefano Marzo (ex-Lokeren) en Jordy Croux (ex-RC Genk). Die laatste was in de eerste helft meteen goed voor een doelpunt en een assist. Vijf minuten na de pauze scoorde Antwerp de aansluitingstreffer langs Jonathan Bolingi. Maar in de 66e minuut maakte Croux er met zijn tweede van de namiddag 1-3 van.

Antwerp trad aan met een pak jongens die niet in aanmerking komen voor de bekerfinale. ’s Morgens had de andere groep (Mbokani, Miyoshi, Hongla, Juklerod, Pius, Matijas, Refaelov, De Laet, Seck, Buta, De Sert, Rodrigues) al een trainingssessie gehad.

Antwerp: Butez, Quirynen, Boya, Ava Dongo, Mendy, Lausberg, B. Verstraete, Batubinsika, L. Verstraete, Benson, Bolingi.

Doelpunten: 2′ Croux (0-1), 29′ Goppel (0-2), 50′ Bolingi (1-2), 66′ Croux (1-3). (MVS)

⏱️FT



RAFC verliest de oefenwedstrijd tegen Roda JC met 1-3. #RAFC #ANTROD pic.twitter.com/lNk28oCCcP Royal Antwerp FC(@ official_rafc) link