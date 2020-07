OEFENMATCHEN. Standard klopt Kortrijk, al kwam KVK nog gevaarlijk opzetten - Essevee en Cercle spelen gelijk De voetbalredactie

04 juli 2020

18u13 2

Geen winnaar in duel tussen Essevee en Cercle

Zulte Waregem en Cercle Brugge speelden 2-2-gelijk. Paul Clement, de nieuwe coach van Cercle , zag zijn team vanuit de loges al na één minuut op voorsprong komen. Andreas Patz, de assistent van Hollerbach vorig seizoen, stond nog even aan het roer bij de dugout. Thibo Somers liet er geen gras over groeien: hij tikte al meteen een voorzet van Hoggas voorbij Bossut. De Essevee-goalie redde even later wel een slimme trap in de korte hoek van Hotic, maar was op het halfuur toch gezien toen Hotic voorzette en Hoggas simpel kon afwerken.

Cercle hield zijn team tot het uur bijeen om dan iedereen te wisselen door haast allemaal beloften. Dury ruilde zijn complete elftal al in bij de rust. Alleen Sylla bleef als 23ste man over maar die moest er gauw in om de geblesseerde Marcq te vervangen. Toen in de slotfase ook De Ruyver uitviel, moest Essevee de wedstrijd met tien beëindigen. De eindstand stond toen al op het bord.

Na de pauze kwam Zulte Waregem terug tot 2-2 dankzij twee knappe goals van Berahino. Eerst trapte hij met rechts vanaf links de bal uitgemeten in de verste hoek, later werkte hij secuur af nadat Van Hecke slim over de bal sprong. Goblet redde de winning-goal van Srafi in een duel dat logischerwijze nog niet het competitieritme haalde.

ZULTE WAREGEM: 1ste helft: Bossut, Coopman, Humphreys, Deschacht, Kainourgios, Bruno, Schamp, Sissako, Govea, Vossen, De Smet.

2de helft: Bansen, Opare, Pletinckx, De Ruyver, Thiel, Van Hecke, Marcq (55’ Sylla), Seck, Srarfi, Soisalo, Berahino

CERCLE : 1ste helft: Warleson, Decostere, Ueda, Taravel, Corryn, Vanhoutte, Omolo, Velkovski, Hotic, Hoggas, Somers.

2de helft: Goblet, Zutterdam, Suffys, Cassaert, Lucker, Deuro, Koshi, Dekuyper, Sampers, Mbenza, Ackx.

Standard klopt Kortrijk

Een afwachtend begin van beide ploegen. Na een kwartier holderdebolder nam Standard steeds meer het initiatief. Carcela zette zich door, Dragus gleed de voorzet over doel. Achteraan was het bij momenten oppassen bij de Rouches - Laifis toonde zich een paar keer niet scherp genoeg -, maar echte kansen kreeg Kortrijk niet. Standard werd gevaarlijker. Carcela mikte op de lat. Tien minuten voor de rust scoorden de Luikenaars dan toch. De rush en voorzet van Fai, de intikker voor Avenatti. Een lob van Amallah ging nog over na een leuke aanval.

Trainer Montanier wisselde quasi zijn hele ploeg in de tweede helft- enkel de ingevallen Tapsoba hield in eerste instantie zijn plaats. Standard bleef de controle houden en kwam al snel op 2-0. Een foutje van doelman Deman, William Balikwisha had de assist van Michel-Ange Balikwisha maar binnen te trappen.

Aan de overkant schoot Stojanovic overhaast over. De poging van Bokadi belandde op de lat. De 3-0 kwam er in minuut 73. Oulare stak diep tot bij Tapsoba, de 18-jarige Burkinees werkte rustig af.

Een simpele overwinning leek in de maak. Maar Kortrijk beet in het slot nog stevig van zich af. Lepoint zorgde voor de eerredder en de middenvelder bracht de spanning terug vlak voor affluiten na slecht verdedigen bij de Rouches. De 3-2 kwam echter te laat.

Montanier wint zijn eerste twee oefenwedstrijden met Standard. Drie kwart van de match was degelijk tot goed, het laatste kwartier zal de Fransman snel willen vergeten.

STANDARD eerste helft : Bodart, Fai, Vanheusden, Laifis, Gavory; Bastien, Raskin; M. Carcela, Amallah, Dragus (28' Tapsoba); Avenatti.

KORTRIJK eerste helft : Deman, Golubovic, Hines-Ike, Maus, Ritière; Ajagun, Van Der Bruggen, Verkerken, Ocansey; Moffi, Mboyo.

STANDARD tweede helft: Henkinet, Vojvoda, Nekadio, Dussenne, Pavlovic; J. Carcela, Bokadi; W. Balikwisha, M-A. Balikwisha, Tapsoba (75' Ntelo); Oulare.

KV KORTRIJK tweede helft : Deman, Rougeaux, Jonckheere, Dewaele, D’Haene; Makarenko, Lepoint, Bendianishvill, Vandevoorde, Van Den Bossche, Stojanovic.

DOELPUNTEN: 36' Avenatti (1-0), 57' 2-0 (W. Balikwisha), 73' Tapsoba (3-0), 77' en 88' Lepoint (3-1 en 3-2).

Anderlecht de boot in tegen Charleroi

Anderlecht heeft zijn eerste match sinds de coronabreak verloren. Paars-wit ging in een oefenduel op Neerpede met 0-1 onderuit tegen Charleroi. Vincent Kompany maakte een penaltyfout bij de enige treffer. Lees er HIER meer over!

Voetbal mét fans? Onze man ter plekke ziet hoe KVO toont dat het kan

Op de echte stadionsfeer is het nog wachten, maar het handgeklap en de vreugdekreten langs de lijn zijn terug. Vanmiddag gaven KV Oostende en KFC Varsenare het goede voorbeeld - samen toonden zij hoe voetbal met supporters ondanks het negatief advies van de Pro League wél kan. KVO won met 0-7.

Lees het HIER!

Moeskroen zonder trainer klopt stadsgenoot

Nog altijd zonder coach en na de pauze haast uitsluitend met beloften bij gebrek aan voldoende basisspelers: zo won Moeskroen van stadsgenoot Dottenijs. Physical coach Olivier Croes leidde het team. Na de rust stonden acht jongeren plus Gillekens, Bakic en Seys op de mat. De eindstand: 4-1.

Moeskroen: Vasic, Ciranni, Simba, Henry, Antonov, Hocko, Van Durmen, Saglik, Olinga, Ippolito, Dione

Doelpunten: 45’ Van Durmen 1-0, 50’ Ngoy 2-0, 72’ Atteri 3-0, 81’ Zé 4-0, 91’ Hovine 4-1.

Fin de la rencontre entre le Royal Excel Mouscron et Dottignies Sports ! ✅



Les Hurlus remportent le match d'entraînement sur le score de 4-1! 🏆



44’ Benjamin Van Durmen (1-0)

48’ Dimitri Ngoye (2-0)

70’ Zakaria Atteri (3-0)

80’ Francis Junior Ze (4-0)

90' Thomas Hovine (4-1) pic.twitter.com/6vnGM9mDk1 Royal Excel Mouscron(@ ExcelMouscron) link

Antwerp sloot zonet zijn oefenkamp af met een 1-0-zege (doelpunt Rodrigues) tegen de plaatselijke amateurs van Blau-Weiss Lohne.

Lees ook:

AA Gent klopt Beerschot, maar ziet Yaremchuk uitvallen