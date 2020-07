OEFENMATCHEN. RWDM klopt OHL - Westerlo wint met 0-6 van beloften KV Mechelen Redactie

18 juli 2020

RWDM wint oefenduel van OH Leuven

RWDM heeft in een oefenduel tussen 1B-clubs OH Leuven verslagen met 2-4. De Brusselaars namen na rust afstand van de thuisploeg.

Myny (18.) opende de score voor de thuisploeg, maar Dequevy (25.) - een ex-speler van OHL - maakte snel gelijk. Na rust bracht Nzuzi (48.) de bezoekers op voorsprong, maar opnieuw was er een snelle tegentreffer, ditmaal van Limbombe (52., 2-2). De beslissing viel uiteindelijk in de slotfase na een tweede doelpunt van Nzuzi (75.) en een treffer van Rommens (86.). Eindstand: 2-4.

Voor OH Leuven was het de derde oefenpot ter voorbereiding van het nieuwe seizoen. Eerder werd al verloren van Club Brugge (4-1) en gewonnen van Standard (1-2). Straks volgt er nog een oefenduel tegen Zulte Waregem. OH Leuven bereidt zich voor op de terugwedstrijd van de promotiefinale in 1B tegen Beerschot. RWDM speelde vorige week woensdag in haar eerste oefenduel 1-1 gelijk tegen KV Mechelen.

Westerlo wint met 0-6 van beloften KV Mechelen

Westerlo heeft zijn oefenpot tegen de beloften van KV Mechelen met sprekend gemak gewonnen: 0-6. De Kemphanen overpowerden de KV-youngsters van bij het begin. Op een hoekschop kopte Gboho de openingstreffer tegen de netten. Amper tien minuten later was het wéér prijs voor de Ivoriaan - opnieuw op hoekschop. Westerlo, dat doorheen de wedstrijd quasi alle A-kernspelers liet opdraven, duwde door en kwam ook op 0-3. Malinwa-doelman Bouzian schoot de bal onder druk tegen het lichaam van de snelle Petrov, die daarna maar moest binnentikken.

Na de pauze meer van hetzelfde. De jonge gasten van Malinwa liepen - logischerwijs - achter de feiten aan. Abrahams pakte uit met een knappe dribbel in de zestienmeter, omspeelde Bouzian en schoot de 0-4 tegen de netten. Vetokele zette de forfaitcijfers na een knappe aanval op het bord. In het slot maakte aanwinst Tuur Dierckx er nog 6-0 van. Twee keer kwam KV Mechelen er nog uit. Kotsopoulos scoorde, maar zijn treffer werd afgekeurd voor buitenspel. Een schot van Boudry werd gekeerd door Van Langendonck. Het werd uiteindelijk een ‘walk in the park’ voor Westerlo. Coach Bob Peeters, met de zonnebril op, zag het graag gebeuren. De A-kern van Malinwa oefent vanavond om 18u00 tegen Standard.

KV Mechelen eerste helft: Bouzian - Breugelmans, Boni, Van Horenbeeck, Dassy - Coveliers, Van den Eynden - X. Van Keilegom, A. Van Keilegom, Arbai - Quadflieg

KV Mechelen tweede helft: Bouzian - Paeshuyse, Boni, Lion, Boudry - Servranckx (70' Asare), Van den Eynden, Coveliers, El Gharbi (70' Davis) - Symons, Kotsopoulos

Westerlo eerste helft: Özer - Remmer, Biset, Soumah, Ghorzi - Ephestion, Brüls, - Petrov, Gboho, Abrahams

Westerlo tweede helft: Van Langendonck - Lloci, Ghandri, Antunes, Janssens - Dierckx, Van Eenoo, Paulet, Abrahams - Vetokele, De Schryver

Doelpunten: 18' Gboho (0-1), 27' Gboho (0-2), 34' Petrov (0-3), 52' Abrahams (0-4), 55' Vetokele (0-5), 83' Dierckx (0-6)

