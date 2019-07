OEFENMATCHEN. Malinwa verslikt zich in amateurklasser - Essevee geeft Cercle het nakijken De voetbalredactie

03 juli 2019

22u00

KV Mechelen geraakt niet voorbij eerste amateurklasser

KV Mechelen heeft niet kunnen winnen op het veld van KSK Heist uit eerste amateurs. In een spektakelarme eerste helft was Mo Zeroual de gevaarlijkste speler met een schot in het zijnet en een volley die van dichtbij hoog over ging. Na de pauze koos Vrancken voor een fel gewijzigd elftal. El Messaoudi, Van Keilegom en Van Hoorenbeeck kwamen nog dichtbij de openingstreffer, maar konden niet scoren. Zo bleef het 0-0 tegen een stug Heist. Na zeges tegen Katelijne, Eppegem en Thes Sport kan Mechelen voor het eerst in de voorbereiding niet in te winnen. Zaterdag staat de eerste echte test op het programma tegen OH Leuven. (ABD)

Eerste helft : Castro, Van Hoorenbeeck, Peyre, Swinkels, Bijker, Coveliers, Vranckx, Zeroual, Engvall, Storm, De Camargo

Tweede helft: Castro, Van Hoorenbeeck, Boni, De Bie, Corryn, Bosiers, El Messaoudi, Kaya, Schoofs, Tainmont, Van Keilegom

Opstelling Heist

Van Aerschot, Wijns, Webers, Absisan, Bernardinho, Cappan, Orey, Tambeur, Mateso, Vandenbossche, Regnier (39' Odutayo (60' Herroelen))

Zulte Waregem verslaat Cercle Brugge met 2-3

In een oefenwedstrijd heeft Zulte Waregem in Lichtervelde met 2-3 gewonnen van Cercle Brugge. Het haalde daarbij een 2-0-achterstand op.

Jérémy Taravel opende in de 5de minuut de score tegen zijn ex-club en zeven minuten later verdubbelde Dylan De Belder de voorsprong. Op slag van rust milderde de Griekse tester Nikolaos Kainourgios tot 2-1. Op het uur scoorde Ibrahima Seck de gelijkmaker. Twaalf minuten voor tijd trof Mathieu De Smet de deklat, maar liet de inlopende Kobe Broos de bal alsnog in eigen doel verdwijnen.

Beerschot won met 0-12 van SVB Driehoek, een recreatieclub uit Brasschaat. De Antwerpenaars zouden eigenlijk tegen tweedeamateurclub Hasselt oefenen, maar de Limburgers zegden af.

Standard sleept gelijkspel uit de brand

Standard heeft tijdens zijn stage in het Duitse Kamen 1-1-gelijkgespeeld tegen de Deense eersteklasser SönderjyskE. In een bitsige partij werd er pas helemaal op het einde gescoord. Peter Christiansen zette de Denen in de slotminuut op voorsprong, in blessuretijd sleepte Renaud Emond nog een gelijkspel uit de brand.

