OEFENMATCHEN. Jonkies tonen zich bij Club - AA Gent haalt opnieuw uit - Essevee weer onderuit - Standard verslaat UR Namen Voetbalredactie

29 juni 2019

Club Brugge boekt logische winst

Ruime en logische oefenzege van Club Brugge vandaag in Torhout. Clement koos voor een 4-2-3-1-systeem in de eerste helft, waarin belofte Appiah, Vormer en Openda scoorden. De jonge De Ketelaere viel op als nummer tien met een mooie assist en goeie wedstrijd. Torhout kon voorbij het halfuur milderen. Na de pauze diepte Club met acht nieuwe namen, opnieuw vier verdedigers en deze keer twee spitsen de voorsprong uit. Zowel Vossen als Rezaei pikten hun doelpunt mee, terwijl De Cuyper met een prachtige vrijschop de 1-6 op het bord zette. Met Voet scoorde nog een derde belofte.

Je eerste voor Club, een pareltje! Maxime De Cuyper krulde zijn eerste heerlijk in de kruising in #TorClu 🤩 pic.twitter.com/q6R6XNl3Lt Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

Morgen worden de spelers verwacht op de jaarlijkse fandag vooraleer de ganse groep afreist naar het Nederlandse Garderen voor de oefenstage. Daarvoor wordt beslist wie van de zeven beloften meereist naar Nederland.

Opwarmen (in de schaduw 🥵) #TorClu #NoSweatNoGlory pic.twitter.com/KiPumNPmwD Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

Doelpunten: 24’ Appiah (0-1), 32’ Vormer (0-2), 34’ Vanhaecke (1-2), 43’ Openda (1-3), 55’ Vossen (1-4), 63’ Rezaei (1-5), 75’ De Cuyper (1-6), 78’ Voet (1-7)

Club 1ste helft: Letica; Mata, Schoonbaert, Voet, Wolf; Rits, Vormer; Appiah, De Ketelaere, Ngonge; Openda

Club 2de helft: Horvath; Van der Brempt, Schoonbaert (68’ Voet), Koussounou, Peres; Appiah (68’ De Ketelaere), Amrabat, Van Den Keybus, De Cuyper; Vossen, Rezaei

FT: Opnieuw een doelpuntenfestijn in de voorbereiding. 1-7 met 7 verschillende doelpuntenmakers. Op naar de #Fandag en de stage! #TorClu pic.twitter.com/fjrkNLBhiN Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

Kapiteins scoren allebei in Cercle-KV Oostende (1-1)

Cercle Brugge en KV Oostende disten een leuke pot voetbal op in Damme. De twee West-Vlaamse teams hebben na een treurige terugronde vorig seizoen de intentie een nieuwe start te nemen, en vooral bij Oostende zijn al behoorlijk wat nieuwe spelers die door Kare Ingebrigtsen moeten worden ingepast. Topaankoop Ronald Vargas kwam in Damme niet in actie, Fernando Canesin maakte van zijn kant voor het eerst in de voorbereiding zijn opwachting.

Bij Cercle moet Fabien Mercadal het nog steeds rooien met een jeugdige selectie, maar hij kon voor het eerst een beroep doen op de Japanner Naomichi Ueda, terug van interlandverplichtingen. In doel mocht Guillaume Hubert dit keer starten. De huurling van Club Brugge moest zich bij de eerste Oostendse kans al gewonnen geven op een kogel van aanvoerder Vandendriessche. Kort na rusten was het de andere aanvoerder, Jérémy Taravel, die in een scrimmage voor doel en via een Oostends been gelijkmaakte.

KV Oostende vertrekt morgen op stage naar Hoenderloo, waar het volgende week zaterdag tegen Willem II oefent. Cercle lost de gouwgenoten een week nadien in Hoenderloo af, nadat het eerst nog tegen Zulte Waregem (woensdag in Lichtervelde) en tegen AS Monaco (zaterdag galamatch in Roeselare) speelt. Met allicht de eerste nieuwkomers uit Monaco. (LUVM)

CERCLE BRUGGE: Hubert (46' Goblet) - Decostere, Ueda, Taravel, Bassong - Wackers, Hoggas, Bongiovanni - Vitinho (46' Deman), De Belder, Hazard.

Na 60': Goblet - Suffys, Cassaert, Dekuyper, De Wulf - Vanhoutte, Deuro, Koshi - Somers, Klimov, Deman (79' Broos).

KV OOSTENDE: Dutoit - Bataille, Milovic, Lombaerts, Ndenbe - Vandendriessche, Marquet, Morina - Boonen, Mbaye, D’haese.

Na 46': Schelfhout - Capon, Milovic, Tanghe, Skulason - Neto, Jonckheere, Morina - Canesin, Guri, Coopman .

DOELPUNTEN: 10' Vandendriessche (0-1), 48' Taravel (1-1)

Standard verslaat UR Namen, heel wat nieuwe gezichten bij Rouches

Standard heeft in zijn tweede voorbereidingswedstrijd op het seizoen 2019-2020 een vlotte 1-6-zege geboekt op het veld van tweedeamateurclub UR Namen. Nieuwkomers Vanja Milinkovic-Savic, Mergim Vojvoda en Anthony Limbombe werden meteen in de basis gedropt door Michel Preud’homme. Na een half uur was het al 0-4, na doelpunten van Vojvoda (7e), Obbi Oularé (19e en 24e) en Renaud Emond (29e). Namen milderde nog voor rust tot 1-4. Na de pauze legde Duje Cop (49e en 81e) de eindstand vast.

Essevee met 3-1 onderuit tegen OH Leuven

Erg veelbelovend is het allemaal niet. Na een nederlaag tegen Sparta Petegem ging Zulte Waregem nu ook onderuit tegen OH Leuven. Voor rust slaagde Essevee er nooit in op zijn wil op te leghennen tegen de tweedeklasser. Tester Kainourgios kreeg de beste kans, maar dat was het ook.

Na rust kwam een jong Zulte Waregem, met een handvol beloften, wel op voorsprong via Soisalo. Tevergeefs. OHL schoot nog drie keer raak via Vekemans - na dom balverlies van Seck -, Mbombo en een eigen doelpunt van Thiel. De versterking laat best toch niet tot einde augustus op zich wachten aan de Gaverbeek...

Opstelling #TeamEssevee: Bossut, De fauw, Marcq, De Pauw, Bjørdal, Seck, Oberlin, De Smet, Humphreys, Kainourgios, Van Hecke#ZwaOHL SV Zulte Waregem(@ ESSEVEELIVE) link

Zes wissels bij het begin van de tweede helft



➡️ Bansen, Pletinckx, Tardieu, Soisalo, Nissilä, Walsh



⬅️ Bossut, Marcq, De Pauw, Björdal, De Fauw, Van Hecke#ZwaOHL SV Zulte Waregem(@ ESSEVEELIVE) link

AA Gent ook weer goed bij schot in Dikkelvenne: 0-6

AA Gent won ook zijn vierde oefenwedstrijd en drijft de winstscores gestadig op. Na de zege (0-2) bij Racing Gent, 0-4-winst bij KVK Zelzate en gisteravond 1-6 in De Pinte tegen KFC Merelbeke, werd vandaag ook SC Dikkelvenne netjes ingemaakt.

Ondanks de loden hitte, startten de Buffalo’s verschroeiend in het Gevaertstadion. Na twintig minuten stond het al 0-5, waarbij de stadionspeaker de lachers op zijn hand kreeg door maar liefst drie keer een verkeerde doelpuntenmaker om te roepen.

Tijdens het doelpuntenfestival in de openingsfase lieten zelfs de Gentse verdedigers zich niet onbetuigd. Derijck kopte een hoekschop van Odjidja staalhard tegen de netten en legde enkele minuten later de bal panklaar voor de eveneens mee opgerukte Rosted.

Beridze al met zijn tweede goal van de namiddag! 0-2 pic.twitter.com/OI8f2qUDi7 KAA Gent(@ KAAGent) link

Giorgi Beridze, terug na een uitleenbeurt aan het Hongaarse Ujpest, tikte in Dikkelvenne al zijn vierde en vijfde goal van deze voorbereiding tegen de touwen. De 22-jarige Georgiër toont zich daarmee stukken efficiënter dan Roman Yaremchuk, die er net als vrijdagavond in slaagde ook nu weer een drietal loepzuivere kansen vakkundig de nek om te wringen.

Jess Thorup opteerde zowel vrijdag als vandaag voor het vervangen van zijn tien veldspelers na een uur. Het frisse tiental van het laatste halfuur liet echter na de score nog verder uit te diepen. Sylla tikte de beste kans tegen de paal. (LUVM)

Derijck met een buffelstoot op hoekschop ⚽️ 0-3 #dikgnt pic.twitter.com/CTVJ7tJaQt KAA Gent(@ KAAGent) link

AA GENT: De Busser (46' Martin) - Yem, Derijck, Rosted, Tekhi - Odjidja, Owusu, Bezus, Dejaegere - Yaremchuk, Beridze.

NA 60' : Martin - Castro-Montes, Plastun, Cissé, Asare - L. Verstraete, Esiti, Andrijasevic, Smith - Kvilitaia, Sylla.

Doelpunten: 3' Beridze (0-1), 4' Beridze (0-2), 14' Derijck (0-3), 16' Rosted (0-4), 19' Yaremchuk (0-5), 55' Bezus (0-6)

Nog geen minuut later is er Sigurd Rosted met de vierde van de namiddag! ⚽️ 0-4 #dikgnt pic.twitter.com/EaXOY0T11A KAA Gent(@ KAAGent) link

55’ Een technisch hoogstandje van Bezus en 0-6 #dikgnt pic.twitter.com/GVtmHpbo6Z KAA Gent(@ KAAGent) link