OEFENMATCHEN. Jeugdig Malinwa speelt gelijk tegen Seraing Redactie

25 juli 2020

13u00 2 Voetbal Een drukke dag voor onze Belgische eersteklassers. Er staan heel wat oefenwedstrijden op het programma. Genk speelt tegen AZ, Anderlecht ontvangt Nantes en Club Brugge speelt om 18u de Brugse Metten tegen het Franse Lille. De wedstrijden van Anderlecht en Club zijn ook live te volgen op HLN.be. Een overzicht van de gespeelde matchen vindt u hier.

KV Mechelen speelt gelijk tegen Seraing: 0-0

Een jeugdig Malinwa, aangevuld met routiniers Vanlerberghe en Van Damme, speelde deze voormiddag 0-0 gelijk in en tegen RFC Seraing, dat volgend seizoen uitkomt in 1B. Het was een zoutloze partij zonder veel kansen. Trainer Wouter Vrancken spaarde heel wat basisspelers voor de oefenmatch die KV deze avond nog speelt. Om 18u kijkt het OH Leuven in de ogen.

OPSTELLING KV MECHELEN: Bouzian - Van Cleemput, Van Damme (67' Boudry), De Bie, Coveliers - Van Hoorenbeeck, Dassy, Dailly (77' Kotsopoulos), Lemoine, Vanlerberghe - Atteri (46' Quadflieg).

OPSTELLING SERAING: Mignon, Godart, Machado, Faye, Maydana, Lahssaini, Labylle, Sabaouni, Cascio, Dia Ndiaye, Mikautadze

