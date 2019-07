OEFENMATCHEN. Genk ziet Hagi debuteren en wint met 3-0 van Lokomotiva Zagreb - Anderlecht boot in tegen AZ Redactie

14 juli 2019

19u37 8

Genk op halve kracht moeiteloos voorbij Kroaten

Racing Genk sloot zondagnamiddag zijn stage in het Nederlandse Horst af met de vijfde en laatste oefenwedstrijd van de voorbereiding. Lokomotiva Zagreb bleek niet bestand tegen de landskampioen die zelfs niet voluit moest gaan. Ito en supersub Benson (2x) tekenden voor de goal in een droge 3-0.

De elf van Mazzu lijkt op wat precizieslijpwerk na voor een groot deel al af. Hagi straks helemaal integreren en Samatta weer in de armen sluiten en het echte werk kan beginnen. De automatismen houden ondanks de trainerswissel voor een groot stuk stand. Het enige vraagteken lijkt nog waar de toekomst van Berge ligt. Dat Malinovskyi andere oorden opzoekt, staat vast, maar zijn vervanger zette intussen zijn handtekening al én maakte zijn eerste minuten tegen Lokomotiva.

Zagreb kwam amper in het stuk voor. Genk legde zijn wil op aan de nummer 6 van de Kroatische competitie, maar zonder echt op het gaspedaal te gaan staan. Steriele druk met af en toe een actie van Bongonda of Ito. Piotrowski is in afwachting van Hagi nog de nummer tien aan Genkse zijde. De Pool tekende voor het eerste echte doelgevaar en dwong de doelman van Lokomotiva tot een redding. Hij was ook de man die de 1-0 opzette. Piotrowski draaide vlot weg van zijn man en bediende Ito die overhoeks binnen trapte. Heynen tekende ei zo na voor de 2-0, maar hij devieerde de voorzet van Bongonda tegen de dwarsligger.

Benson geeft visitekaartje af

Na rust was er iets meer balbezit voor Lokomotiva, maar de Genkse verdediging vertoonde geen enkele barst. Zagreb was nog geen echte waardemeter. Zeker aanvallend niet. Uronen kreeg nog een goede kans op aangeven van de ingevallen Nygren, maar de Kroatische doelman hield de 2-0 van het bord. In de punt lijkt er bij Genk nog het meeste ruimte voor progressie. Nieuwkomer Odey is nog wat zoekende. De jonge Nigeriaan kon nog niet echt wegen op de verdediging van Lokomotiva. Benson - nog een invaller - verdubbelde uiteindelijk de score. De flankaanvaller gaf nog eens zijn visitekaartje. Hij rondde in de slotminuten nog een knappe actie af met een laag schot dat net naast de paal binnen ging. Hij strafte een foutje af en ronde na een individuele actie fijn af in de verste hoek. Even later mocht ook nieuwkomer Hagi zijn onofficieel debuut maken. Hij loste Piotrowski af. Mazzu dropte de Roemeen na twee trainingen toch al meteen in de ploeg en lijkt hem zo snel mogelijk ritme te willen laten opdoen. De Roemeen kreeg één kans, maar zijn schot werd geblokt. Benson gaf in de absolute slotfase nog eens zijn visitekaartje af. Knappe actie en dito schot dat keurig in de benedenhoek binnen ging. Nog eens het bewijs dat Mazzu ook op de bank nog over het nodige aanvallende geweld beschikt. Morgen krijgen de spelers een vrije dag en dan zetten ze meteen de aanloop in richting Supercup, de eerste échte test voor dit Genk. Zaterdag ontvangen de Limburgers bekerwinnaar KV Mechelen in de Luminus Arena. KV-coach Wouter Vrancken was dan ook niet toevallig een aandachtige toeschouwer.

KRC GENK: Vukovic (46' Coucke) - De Norre, Cuesta, Dewaest, Uronen - Berge (79' Wouters), Heynen (65' Nygren) - Ito (65' Ndongala), Piotrowski (74' Hagi), Bongonda (65' Benson) - Odey (79' Vanzeir).

Doelpunten: 32' Ito 1-0, 71' Benson 2-0, 91' Benson 3-0.

KVM sluit stage af met gelijkspel tegen Heerenveen

KV Mechelen heeft zijn stage met een 2-2-gelijkspel tegen sc Heerenveen afgesloten.Wouter Vrancken startte met quasi zijn beste elf. Voorin werden Engvall en Togui weer aan elkaar gekoppeld, El Messaoudi en Schoofs moesten het spel verdelen vanop het middenveld. Bij Heerenveen stond Hicham Faik (ex-Zulte Waregem) aan de aftrap.

Na amper zes minuten kwamen de Nederlanders al op voorsprong. Odgaard torende boven Swinkels en Peyre uit en knikte een voorzet van Van Bergen binnen. Malinwa meteen op achtervolgen aangewezen. Heerenveen bleef echter het spel bepalen. Na een knappe actie besloot Van Bergen te centraal, een knal van Odgaard miste richting. In minuut 22 kreeg KV zijn eerste kans en het was meteen prijs. Tainmont werd de hoek ingestuurd door Bijker. De Fransman zette gevaarlijk voor en de Nederlandse defensie kreeg de bal niet weg. Engvall stond op de goede plaats en schoot netjes in het hoekje: 1-1. Mechelen kwam beter in de wedstrijd. Op het halfuur kopte Peyre een vrijschop van Kaya net naast. Vijf minuten voor de pauze kreeg Togui nog een grote kans na goed voorbereidend werk van Swinkels. De Ivoriaan vond doelman Bednarek op zijn weg. Bijker had zijn doelpuntje tegen zijn ex-club bijna beet toen zijn knal net langs de kruising zoefde.

Ook in tweede helft waren de Nederlanders snel aan het feest, met dezelfde hoofdrolspelers als bij het openingsdoelpunt. Een center van Van Bergen bleef hangen en kwam bij Odgaard, de Deen tikte zijn tweede van de avond binnen met een hakje. Even later moest Verrips redding brengen op een schicht van Bruijn. Het was erg lang wachten op Mechels gevaar. In minuut 75 kon de ingevallen Van Damme koppen op een hoekschop van Kaya, maar zijn poging miste richting en overtuiging. De bal bleef even hang, maar niemand kon er zijn voet tegen zetten. Togui scoorde uiteindelijk wel, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Vijf minuten voor tijd combineerde Mechelen zich eindelijk eens naar een kans. Via Engvall kwam de bal bij Tainmont. Die koos de vrijstaande Kaya uit en de aanvoerder legde de gelijkmaker simpel binnen - opluchting bij KV. De grootste kans was nog voor Engvall, maar hij knalde recht op Bednarek. Het bleef bij een billijk 2-2-gelijkspel. (ABD)

Opstellingen

KV Mechelen: Verrips, Van Cleemput, Peyre, Swinkels, Bijker, Kaya, El Messaoudi (46’ Van Damme), Schoofs, Tainmont, Engvall, Togui

SC Heerenveen: Bednarek, Floranus, Høegh, Dresevic, Woudenberg, Kongolo, Rienstra, Faik, Van Bergen, Odgaard, Bruijn

Doelpunten: 6’ Odgaard (1-0), 22’ Engvall (1-1), 47’ Odgaard (2-1), 85’ Kaya (2-2)

Zulte Waregem geeft 2-0 weg tegen Lokeren

Niet gewonnen, toch hoopgevend. De nieuwkomers bij Zulte Waregem lieten potentieel zien tegen Lokeren. Een kwartier ver tijdens zijn eerste optreden knalde Govea tegen de kruising. Die andere debutant, Zarandia, lokte vijf minuten later een penalty out. Oberlin zette de elfmeter koeltjes om (1-0). Maar het hoogtepunt van de Zwitser moest nog volgen. Tien minuten voor rust scoorde de spits met een sublieme halve volley op voorzet van Bjørdal de 2-0. Die dubbele voorsprong vasthouden lukte evenwel niet. Cevallos lukte snel de aansluitingstreffer voor Lokeren. In een kansenarme tweede helft zorgde Hajric in minuut 72 - sterke spits bij de Waaslanders - voor de gelijkmaker. De beste kans was nog voor Straetman, die alleen voor Bostyn miste. (VDVJ)

ZULTE WAREGEM: Bostyn, Walsh (85’ Pletinckx), Humphreys (66’ Heylen), De fauw (80’ Timotheou), Kainourgios (85’ Bambi) ; Seck (80’ Marcq), Govea (66’ Tardieu), Bjørdal (77’ Soisalo); De Pauw (85’ Zahou), Oberlin (77’ Van Hecke), Zarandia (66’ De Smet)

LOKEREN: Verhulst, Tshibuabua (38’ Marzo), Filipovic (77’ De Ruyver), Van Damme (77’ Monsecour), De Jonghe (77’ Van Peteghem), Marecek (77’ Mpati), Ben Harush (77’ Straetman), De Ridder (77’ Benchaib), Cevallos (77’ Lawal), Mbayo (46’ Amano), Hajric (77’ Navarro)

Doelpunten: 23' 1-0 Oberlin (pen.), 36' 2-0 Oberlin, 39' 2-1 Cevallos, 72' 2-2 Hajric

FT. Essevee en Lokeren houden de bordjes in evenwicht: 2-2 #zwalok SV Zulte Waregem(@ ESSEVEELIVE) link

Puik debuut van Kouamé, maar geen zege voor Cercle tegen Lens (1-1)

Cercle Brugge blijft op zoek naar zijn eerste overwinning in deze voorbereiding. Op het terrein van FC Heist bleef groen-zwart steken op een 1-1-gelijkspel tegen Racing Lens, het team van kapitein Guillaume Gillet uit de Franse Ligue 2 dat vorige woensdag nog Sint-Truiden over de knie had gelegd (1-2).

Cercle, gisteren teruggekeerd van het oefenkamp in Hoenderloo, versierde vooral in de eerste helft een resem doelrijpe mogelijkheden. Die werden door Hazard (voorlangs), De Belder en Hoggas (beiden vrij voor doelman Desprez) echter niet benut.

Coach Fabien Mercadal werkt stilaan naar een type-elftal toe, want ook nu weer vormden Saadi als diepe spits met Hazard op rechts en De Belder op links de voorhoede, met Bongiovanni in steun en het duo Ueda-Taravel centraal achterin voor doelman Badiashile.

Op het middenveld vormde aanwinst Rominigue Kouamé (sterk debuut van de Malinees) een verrassende tandem met Hoggas, terwijl Deuro als offensieve rechtsback werd uitgeprobeerd. Na de pauze kwam Decostere rechts achterin en schoof Deuro naar de positie van zijn landgenoot Kouamé in het steunvak. De 17-jarige Malinees, al de hele voorbereiding opvallend, bracht zijn team met een prachtig vluchtschot op voorsprong na een slecht weggebokste vrijschop van Bongiovanni.

Nadat Chouiar gelijkmaakte voor Lens, onderscheidde Badiashile zich nog met een goede redding. Vleugelspits Aboubakary Kanté speelde na de pauze ook zijn eerste 45 minuten voor Cercle, maar kon daarin nauwelijks imponeren. Al zorgde hij de slotminuut nog bijna voor Brugse winst, maar Desprez stond pal. (LUVM)

92' [1-1] Einde: Cercle en Lens houden elkaar in evenwicht. Deuro opende de score voor Groen-Zwart, maar Chouiar maakte even later gelijk. #levecercle #cerrcl Cercle Brugge(@ cercleofficial) link

Moeskroen wint ruim van KV Oostende

Moeskroen boekte zijn vierde overwinning van de oefencampagne door in Oudenberg met 0-4 de maat te nemen van KV Oostende. Olinga (22. en 49.), Pierrot (61.) en Spahiu (82.) stonden aan het kanon. Voor de Henegouwers is het de vierde overwinning in de voorbereiding, na ook nog winst tegen tweedeprovincialer Dottenijs (0-3), Oudenaarde uit de tweede amateurklasse (0-4) en de Tsjechische eersteklasser Sigma Olomouc (2-0). Tegen het Hongaarse Ferencvaros leden de troepen van coach Bernd Hollerbach hun enige nederlaag (2-0), tegen Honvend bleef het 0-0. KV Oostende kon enkel winnen van het bescheiden Zwevezele. Nadien volgde een gelijkspel tegen Cercle Brugge en een nederlaag tegen Willem II.

#MOUKVO (90’, 4-0) Fin de la rencontre! Magnifique victoire de nos Hurlus face à @kvoostende !🔥

Buts de:



⚽️ 21’ Fabrice Olinga

⚽️ 49’ Fabrice Olinga

⚽️ 50’ Pierrot Frantzdy

⚽️ 82’ Sebastjan Spahiu



👏🏼🔴⚪️ pic.twitter.com/w2AyEuArXc Royal Excel Mouscron(@ ExcelMouscron) link

Standard verliest van Sels en Straatsburg

Standard heeft in Seraing zijn eerste nederlaag in de voorbereiding geleden. De Rouches gingen in hun galawedstrijd tegen de Franse bekerwinnaar Straatsburg met 0-2 onderuit.

De troepen van Michel Preud’homme werden geveld door de Franse spits Ajorque (14. en 69.), die beide treffers voor zijn rekening nam. De spitsen van de Luikenaars slaagden er niet in om doelman Matz Sels bij Straatsburg in verlegenheid te brengen. Halverwege de eerste helft viel Obbi Oulare geblesseerd uit, het leek om een spierblessure te gaan. Standard opende met twee vlotte zeges tegen Belgische amateurclubs, maar speelde nadien gelijk tegen het Deense SönderjyskE en het Oekraïense FC Oleksandria. Volgende week houden de Rouches een generale repetitie tegen Nice.

AA Gent onderuit in oefenmatch tegen STVV (4-2)

Sint-Truiden won vriendschappelijk van AA Gent, dat zijn stageweek afsloot met zijn eerste nederlaag van de voorbereiding. Scheidsrechter Smet was kwistig met strafschoppen, maar vier tegengoals is toch net iets teveel voor een club met de ambities van AA Gent.

STVV kwam in rouw aan de aftrap, nadat eerder op de dag de onfortuinlijke Mo Nitcheu werd begraven. AA Gent was in Heist-op-den-Bergh onderweg vanuit Wageningen, waar ’s ochtens nog was getraind. De defensie van de Buffalo’s zag er voor de rust tot twee keer toe niet goed uit. In de openingsfase bood de verdediging een zee van ruimte aan De Bruyn en Balongo, die scoorde. Ook bij de 3-1 ging de Gentse defensie helemaal open, waardoor ook De Bruyn zijn doelpunt kon meepikken.

Tussendoor floot scheidsrechter Smet twee keer een strafschop. Yaremchuk scoorde nadat Teixeira in de fout ging op Kubo, aan de overkant zette Botaka een elfmeter om na een overtreding van Plastun op Masoudi. De score had voor rust nog hoger kunnen oplopen, maar Dejaegere mikte een uitstekende voorzet van Kubo in één tijd over en aan de overkant hield Kaminski Acolatse van een doelpunt.

Na de rust trof De Bruyn de paal, maar aan de overkant kon Yaremchuk milderen op aangeven van Kubo. Na een uur voerde Jess Thorup vijf wissels door, waarbij hij omschakelde naar een 3-5-2. Opmerkelijk daarbij was dat Souquet de linkerflank voor zijn rekening moest nemen. Een signaal dat AA Gent niet echt meer op de Fransman rekent. Souquet liet in Franse media al weten dat hij weg mag.

Scheidsrechter Smet zag nog een penalty voor STVV, die omgezet werd door Acolatse. (RN)

STVV: Steppe; Botaka (75’ Troonbeeckx), Janssens, Teixeira, Pol Garcia (64’ Spago), Acolatse; De Bruyn (64’ Van Dessel), Asamoah, Masoudi (84’ Baltic), Endo; Balongo.

AA GENT: Kaminski; Lustig (63’ Castro-Montes), Derijck (81’ Cissé), Plastun (81’ Yem), Asare (63’ Souquet); Odjidja (81’ Smith), Owusu (46’ Esiti), Bezus (63’ Verstraete), Dejaegere (63’ Rosted); Kubo (63’ Sylla), Yaremchuk.

DOELPUNTEN: 4’ Balongo (1-0), 26’ Yaremchuk (strafschop, 1-1), 32’ Botaka (strafschop, 2-1), 39’ De Bruyn (3-1), 63’ Yaremchuk (3-2), 78’ Acolatse (strafschop, 4-2)

Eerste nederlaag in oefencampagne voor KVK bij NAC, rood voor Bruzzese

KV Kortrijk is in Sint-Willebrord tegen zijn eerste nederlaag van de oefencampagne aan gelopen. Na het 0-0-gelijkspel vrijdag tegen ADO Den Haag, werd vandaag met 2-1 verloren van NAC Breda. Tegen de degradant uit de Nederlandse Eredivisie had KV Kortrijk nochtans het betere van het spel, maar liep in de slotfase tegen een strafschop en een rode kaart voor doelman Bruzzese aan. Invallersdoelman Deman werd vanop elf meter geklopt door Kudimbana. Dat gebeurde kort nadat Toualy voor KVK de gelijkmaker tegen de netten had geprikt. Kortrijk was even voorbij het uur door Van Hooijdonk op achterstand gezet.

Bij Kortrijk stond Imoh Ezekiel voor het eerst in de spits en kreeg ook Hervé Kage, terug na uitleenbeurten in Turkije aan Karabükspor en Adanademirspor, een speelkans van Yves Vanderhaeghe. (LUVM)

FT | Kerels verliezen voor het eerst tijdens hun voorbereiding.



2-1 | #NACKVK #COYR KV Kortrijk(@ kvkofficieel) link

Eupen verslaat Leverkusen

Eupen zorgde wellicht voor het strafste resultaat door op bezoek bij Bayer Leverkusen met 3-4 te gaan winnen. De Oostkantonners stonden na ruim een halfuur 3-0 in het krijt, maar nieuwkomer Ciampichetti (35. en 38.) en Laurent (57.) zorgden voor de gelijke stand. Dankzij een own goal kon Eupen met een knap resultaat terugkeren naar België. Na gelijke spelen tegen de Duitse derdeklasser Viktoria Keulen en OH Leuven is het de eerste zege onder de kersverse Spaanse coach Benat San José.

SCHLUSS!



Die #Werkself verliert auch das zweite Testspiel am heutigen Samstag. Gegen @kas_eupen gibt es eine 3:4-Niederlage. Trotz 3:0-Führung. 😞😞

____________#B04EUP 3:4 pic.twitter.com/YpiLihGq3o Bayer 04 Leverkusen(@ bayer04fussball) link

Charleroi boekt tweede overwinning van oefencampagne

Sporting Charleroi boekte op de slotdag van zijn stage in het Duitse Kamen zijn tweede overwinning in de oefencampagne op het nieuwe seizoen. De manschappen van Karim Belhocine speelde na rood voor Diandy een uur lang met een man minder, maar won wel met 1-2 tegen de Duitse derdeklasser Uerdingen. Niane (45.) en Bedia (61.) namen de doelpunten voor hun rekening. Eerder verloor Charleroi van Utrecht (5-2), maar won het wel van La Louvière.

De Sart debuteert bij Antwerp in ‘geheime’ match

In een ‘geheime’ oefenmatch op een bijveld van de Bosuil speelde Antwerp zopas 0-0 gelijk tegen de Franse tweedeklasser Valenciennes. Bij de Great Old maakte Alexis De Sart zijn debuut. Ritchie De Laet ontbrak met een lichte knieblessure.

In de eerste helft vielen er amper open kansen te noteren. Faris Haroun kreeg nog de beste mogelijkheid, maar hij trapte van op de zestien over. Tussendoor dreigde het potje van Antwerps nieuwe verdediger Junior Pius even over te koken, nadat hij een tikje kreeg in een duel. Gelukkig kon ref Dierick hem tijdig tot kalmte aanmanen. Veel meer was er niet te onthouden uit de eerste helft.

Bij de start van de tweede periode maakten Antwerps twee recentste aanwinsten Sander Coopman en Alexis De Sart hun opwachting. Voor De Sart was het zijn eerste optreden in het rood-witte shirt. Aan het spelbeeld veranderde dat niet veel: het bleef een gesloten oefenpot. Mbokani kon een kwartier voor tijd een zeldzame keer dreigen met het hoofd, maar de bezoekende keeper lette goed op. In de absolute slotfase mikte Jukleröd ook nog eens een voorzet van de scherp ingevallen Hairemans over. Zo eindigde de match zoals ze begon. Antwerp zit in deze voorbereiding aan vier gelijke spelen en drie zeges in zeven wedstrijden.

Antwerp: Bolat, Buta (66’ Quirynen), Seck, Pius, Jukleröd, Hongla (66’ Batubinsika), Haroun (78’ Nazaryna), Rodrigues (46’ Coopman), Refaelov (72’ Hairemans), Baby (46’ De Sart), Mbokani (78’ Geeraerts).

Anderlecht verliest van AZ, Didillon in de fout

Anderlecht heeft een vriendschappelijke wedstrijd achter gesloten deuren met 2-0 verloren bij het Nederlandse AZ. Bij paars-wit stond speler-manager Vincent Kompany de hele wedstrijd in de basis, Samir Nasri kwam niet in actie. Michel Vlap, een andere topaankoop van de Brusselaars, stond in de eerste helft op het veld.

Op het AFAS Trainingscomplex van AZ lag de eindstand al bij de rust vast. Boadu profiteerde al na negen minuten van geklungel van Anderlecht-doelman Thomas Didillon. Vlak voor rust verdubbelde AZ de score via Gudmundsson.

En vlak voor rust toch nog de 2-0 voor @AZAlkmaar tegen @rscanderlecht pic.twitter.com/nXim94KpJQ janvlap(@ janvlap) link