OEFENMATCHEN. Geen winnaar in STVV-Beerschot - OHL is Zulte Waregem de baas - Westerlo wint met 0-6 van beloften KV Mechelen Redactie

18 juli 2020

19u00 2

OHL wint van Zulte Waregem

De voorbereiding van OHL op de promotie-return van 2 augustus tegen Beerschot loopt lekker. Eén week geleden versloegen de Leuvenaars Standard, vandaag klopten ze Zulte Waregem met 2-0. De West-Vlamingen beten zich de tanden stuk op het goed georganiseerde team van Marc Brys dat ook uitpakte met een aantal scherpe counters. In het vierde kwart van de wedstrijd bracht Francky Dury een resem jongeren in. De veredelde B-ploeg van OHL – met onder meer Hubert, Keita, Croizet, Perbet, Myny en Limbombe verloor met 2-4 van RWDM, nieuwkomer in 1B.

OHL: Keet, Schuermans, Kotysch, Tshimanga, Duplus, Ngawa (77’ Gillekens), Aguémon, Maertens, Mercier, Sowah (85’ Tucic), Henry

Zulte Waregem: Bossut, Humphreys, Pletinckx, Deschacht, Berahino, Sissako (63’ Opare), Srarfi, Bruno, Seck (63’ Van Hecke), Govea, Vossen. Na 73’: Bosssut, Opare, Kainourgios, Schamp, Thiel, Soisalo, De Smet, Diarra, Van Hecke, De Poorter, Silla

Doelpunten: 10’ Kotysch (1-0), 49’ Hennry (2-0)

Lees ook:

Ondanks winst eindigt eerste echte test voor Anderlecht in mineur: Kompany met hinder aan adductoren naar de kant

STVV en Beerschot delen de punten in k ansarme match

STVV en Beerschot hielden elkaar in een kansarme, maar aangename, match om volgen perfect in evenwicht. Waar Losada uitpakte met een echte basiself, liet Muscat al zijn spelers minstens een helft opdraven.

Voor Beerschot is het sneller monyetime dan voor STVV. Want op 2 augustus moeten de Beren naar Den Dreef in Leuven voor de allesbeslissende match tegen OHL. Die moet bepalen wie van beiden promoveert. En dus was het de verwachting dat Losada’s manschappen scherper voor de dag zouden komen dan het stelletje vermoeide kanaries die net het oefenkamp in Horst hadden verlaten. Die voorspelling kwam ook uit.. Aangenaam om volgen was de match wel, temeer omdat er van klasseverschil geen sprake was. Niet dat we veel kansen noteerden. 2en grote wel. Voor Colidio vroeg in de eerste helft. Maar de huurling van Internazionale besloot voorlangs. Verder een paar halve kansen aan beide kanten. Maar voor het overige waren de verdedigers baas over de aanvallers. 0-0 bij de rust.

Opmerkelijk na de koffie: een volledig nieuwe ploeg bij STVV, geen enkele vervanging bij Beerschot. Opvallend... de match begon een stuk bitsiger. Maar wat meer animo mocht ook wel. Leverde dat kansen op? Neen. Maar meer dreiging wel. En dus was het wachten op het moment dat één van beide ploegen dat gaatje zou vinden. Het leek tevergeefs wachten te zullen worden. Want een kwartier voor tijd had nog geen enkele actie onze nota’s gehaald. Die actie, die kans, kwam er trouwens niet meer, ook al werden de Truienaren nog tot tien herleid na rood voor Lee. Enkele afstandsschoten veranderden niks meer. 0-0 dus.

STVV eerste hellft: Steppe; Sankhon, Garcia, Teixeira, Janssens, Durkin, De Ridder, Lucas, Nakamura, Colidio, Nazon

STVV tweede helft: Vanmarsenille, Walsh, Mmaee, Konaté, Matsubara, Asamoah, Colombatto, Lee, Troonbeecjkx, Balongo, Ito (80' Masoudi)

Beerschot: Vanhamel, Dom (84' Aloe), Prychynenko (64' Vorogovskiy), Frans, Bourdin, Sanusi, Pietermaat, Holzhauser (84' Placca) Grisez (64' Maes), Tissoudali (72' Brogno), Noubissi (85' Ibara)

Gele kaarten: Pieterman, Lee

Rode kaart: 86' Lee (tweemaal geel)

Charleroi herpakt zich met 2-1 zege tegen CS Fola Esch

Charleroi verloor woensdag met 4-0 van Saint-Étienne, maar herpakte zich met 2-1 winst tegen CS Fola Esch. De Luxemburgse club opende de score met een owngoal van Dorian Dessoleil, maar Adama Niane zorgde in het slot met twee treffers nog voor de ommekeer.

De Karolo’s probeerden de match te kleuren met onder andere een goede combinatie tussen Ali Golizadeh en Shamar Nicholson, die in extremis werd gestopt door een Luxemburgse verdediger. Fola antwoordde en klom op het halfuur op voorsprong via een owngoal van Dessoleil, die een voorzet in eigen doel werkte.

Na de pauze voerde Karim Belhocine vier wijzigingen door: Maxime Busi voor Golizadeh, Gjoko Zajkov voor Dessoleil, Gaëtan Hendrickx voor Ryota Morioka en Amine Benchaib voor David Henen. De Zebra’s zetten steeds meer druk en dat leidde nog tot twee doelpunten van Niane in de slotfase die uiteindelijk voor een 2-1 zege zorgden.

RWDM wint oefenduel van OH Leuven

RWDM heeft in een oefenduel tussen 1B-clubs OH Leuven verslagen met 2-4. De Brusselaars namen na rust afstand van de thuisploeg.

Myny (18.) opende de score voor de thuisploeg, maar Dequevy (25.) - een ex-speler van OHL - maakte snel gelijk. Na rust bracht Nzuzi (48.) de bezoekers op voorsprong, maar opnieuw was er een snelle tegentreffer, ditmaal van Limbombe (52., 2-2). De beslissing viel uiteindelijk in de slotfase na een tweede doelpunt van Nzuzi (75.) en een treffer van Rommens (86.). Eindstand: 2-4.

Voor OH Leuven was het de derde oefenpot ter voorbereiding van het nieuwe seizoen. Eerder werd al verloren van Club Brugge (4-1) en gewonnen van Standard (1-2). RWDM speelde vorige week woensdag in haar eerste oefenduel 1-1 gelijk tegen KV Mechelen.

Westerlo wint met 0-6 van beloften KV Mechelen

Westerlo heeft zijn oefenpot tegen de beloften van KV Mechelen met sprekend gemak gewonnen: 0-6. De Kemphanen overpowerden de KV-youngsters van bij het begin. Op een hoekschop kopte Gboho de openingstreffer tegen de netten. Amper tien minuten later was het wéér prijs voor de Ivoriaan - opnieuw op hoekschop. Westerlo, dat doorheen de wedstrijd quasi alle A-kernspelers liet opdraven, duwde door en kwam ook op 0-3. Malinwa-doelman Bouzian schoot de bal onder druk tegen het lichaam van de snelle Petrov, die daarna maar moest binnentikken.

Na de pauze meer van hetzelfde. De jonge gasten van Malinwa liepen - logischerwijs - achter de feiten aan. Abrahams pakte uit met een knappe dribbel in de zestienmeter, omspeelde Bouzian en schoot de 0-4 tegen de netten. Vetokele zette de forfaitcijfers na een knappe aanval op het bord. In het slot maakte aanwinst Tuur Dierckx er nog 6-0 van. Twee keer kwam KV Mechelen er nog uit. Kotsopoulos scoorde, maar zijn treffer werd afgekeurd voor buitenspel. Een schot van Boudry werd gekeerd door Van Langendonck. Het werd uiteindelijk een ‘walk in the park’ voor Westerlo. Coach Bob Peeters, met de zonnebril op, zag het graag gebeuren. De A-kern van Malinwa oefent vanavond om 18u00 tegen Standard.

KV Mechelen eerste helft: Bouzian - Breugelmans, Boni, Van Horenbeeck, Dassy - Coveliers, Van den Eynden - X. Van Keilegom, A. Van Keilegom, Arbai - Quadflieg

KV Mechelen tweede helft: Bouzian - Paeshuyse, Boni, Lion, Boudry - Servranckx (70' Asare), Van den Eynden, Coveliers, El Gharbi (70' Davis) - Symons, Kotsopoulos

Westerlo eerste helft: Özer - Remmer, Biset, Soumah, Ghorzi - Ephestion, Brüls, - Petrov, Gboho, Abrahams

Westerlo tweede helft: Van Langendonck - Lloci, Ghandri, Antunes, Janssens - Dierckx, Van Eenoo, Paulet, Abrahams - Vetokele, De Schryver

Doelpunten: 18' Gboho (0-1), 27' Gboho (0-2), 34' Petrov (0-3), 52' Abrahams (0-4), 55' Vetokele (0-5), 83' Dierckx (0-6)

Twee speelhelften met elk 3 doelpunten. Westerlo wint de eerste oefenwedstrijd met 0-6! #kvmwes pic.twitter.com/nU0xRvW0pP KVC Westerlo(@ KVCWesterlo) link