OEFENMATCHEN. Dessers loodst Genk voorbij AZ - Malinwa verliest van OHL - Cercle met billen bloot tegen Deinze Redactie

25 juli 2020

21u55 4 Voetbal Een drukke dag voor onze Belgische eersteklassers. Er staan heel wat oefenwedstrijden op het programma. Genk speelt tegen AZ, Anderlecht ontvangt Nantes en Club Brugge speelt om 18u de Brugse Metten tegen het Franse Lille. De wedstrijden van Anderlecht en Club zijn ook live te volgen op HLN.be. Een overzicht van de gespeelde matchen vindt u hier.

KV Mechelen kan op tweede oefenmatich in één dag niet winnen van OHL

Oud-Heverlee Leuven heeft KV Mechelen met 3-0 verslagen in een oefenwedstrijd. Malinwa heeft nog geen enkele van zijn voorbereidingswedstrijden kunnen winnen. Westerlo haalde het verder met 1-4 van Dessel.

Eerder op de dag speelde KV Mechelen 0-0 gelijk tegen Seraing. Ook tegen OHL zat er geen overwinning in. De thuisploeg trof twee keer raak in de eerste helft. Twee minuten voor affluiten viel nog een goal vanaf de strafschopstip. Oud-Heverlee Leuven stoomt zich klaar voor de terugwedstrijd van de promotiefinale in de Proximus League op 2 augustus tegen Beerschot. De heenwedstrijd werd op 8 maart op het Kiel met 1-0 gewonnen door Beerschot. Dessel, dat uitkomt in eerste nationale, kwam op voorsprong via Boulaouali (21.). 1B-club Westerlo keerde het tij dankzij doelpunten van Remmer (39.), Alici (64.), Muritala (76.) en Petrov (89.).

Genk wint met 0-1 van AZ

KRC Genk keert met een overwinning terug van de zomerstage in Nederland. In het AFAS-stadion van AZ in Alkmaar werd het 0-1. Cyriel Dessers scoorde voor de rust vanop de stip tegen Marco Bizot (ex-Genk).

Na de rust kwam AZ meer opzetten en moest Vukovic Genk een paar keer behoeden van de gelijkmaker. Genk was maar sporadisch gevaarlijk, al kwam Joseph Paintsil wel twee keer alleen voor doel, maar hij trapte telkens op AZ-doelman Verhulst.

Paul Onuachu kopte raak, maar deed dat vanuit buitenspel. Het bleef bij 0-1. Volgende week zaterdag volgt nog een dubbele oefenwedstrijd tegen het Franse Lens.

OPSTELLING GENK EERSTE HELFT: Vukovic - Mæhle, Cuesta, Lucumí, Uronen - Wouters, Hrošovský, Oyen, Dæhli - Bongonda, Dessers.

OPSTELLING GENK TWEEDE HELFT: Vukovic - De Norre, Dewaest, Adewoye, Borges - Sierra, Dwomoh, Paintsil, Odey - Limbombe (72' Nygren), Onuachu.

GOALS: 19': Dessers (0-1).

KV Mechelen speelt gelijk tegen Seraing: 0-0

KV Mechelen speelde deze voormiddag 0-0 gelijk in en tegen RFC Seraing, dat volgend seizoen uitkomt in 1B. Malinwa trad aan met een jong elftal, aangevuld met routiniers Vanlerberghe, Van Damme en Van Cleemput, die zijn eerste minuten maakte in de voorbereiding. Ook Lemoine vergaarde speeltijd. Het was een zoutloze partij zonder veel kansen.

Met Zakaria Atteri (19) was er ook een tester van Moeskroen aan het werk bij KV. Hij kreeg een uur de tijd om zich te bewijzen. De hardwerkende Griekse spits Angelos Kotsopoulos, die vorige week tegen Westerlo nog een doelpunt onterecht zag afgekeurd worden, was als invaller een van de lichtpuntjes bij een jeugdig Malinwa, dat zich staande hield tegen Seraing.

OPSTELLING KV MECHELEN: Bouzian - Van Cleemput, Van Damme (67' Boudry), De Bie, Coveliers - Van Hoorenbeeck, Dassy, Dailly (77' Kotsopoulos), Lemoine, Vanlerberghe - Atteri (46' Quadflieg).

OPSTELLING SERAING: Mignon, Godart, Machado, Faye, Maydana, Lahssaini, Labylle, Sabaouni, Cascio, Dia Ndiaye, Mikautadze

Onkennelijk Cercle krijgt voetballes van Deinze: 0-4

Paul Clement blijft zoekende. Van de elf die woensdag op Winkel startten, stond nu alleen Mbenza aan de aftrap. Eigenlijk had Clement in Winkel een volledige wedstrijd met zijn voorlopige tweede keus willen volmaken, maar om geen (gezichts)verlies te lijden liet hij toen vanaf het uur toch enkele ‘titularissen’ opdraven. De ‘eerste keus’ liet het vandaag in Ruddervoorde dan weer pijnlijk afweten tegen een veel sterker Deinze. De kersverse 1B-ploeg overklaste een onkennelijk Cercle in alle onderdelen van het spel. Vooral de kwieke Deloose deed groen-zwart pijn. Na een individuele misser van Velkovski vond Chalouk de kleine rechtsback vrij voor doel om de Oost-Vlamingen op voorsprong te brengen. Deloose lanceerde op zijn beurt Chalouk toen Gory een boulevard op de flank open liet, en Dansoko kopte voor Taravel de tweede voorbij Warleson. Die moest zich, na handspel van Taravel, onmiddellijk na de pauze vanop de stip een derde keer gewonnen geven en was andermaal kansloos nadat Van Walle voor doel Smits vond. Cercle bleef voetballes krijgen. Pijnlijk om zien was het hoe met name Omolo - die op een nieuw contract blijft hopen - en de geblondeerde Hoggas op het middenveld compleet verzopen.

Een week geleden schreven we dat de situatie voor Cercle Brugge net iets minder alarmerend is dan een jaar geleden op twee weken van de competitiestart. Die mening moeten we nu al bijstellen. Er is in iedere linie versterking nodig, een ervaren doelman lijkt allerminst de prioriteit op dit ogenblik. Deinze anderzijds, met een bijzonder secure Blondelle als leider achterin, stapt met gerechtvaardigde ambities 1B in. (LUVM)

OPSTELLING CERCLE BRUGGE: Warleson - Decostere (75' Cassaert), Ueda, Taravel (65' Raux-Yao), Velkovski (65' Corryn) - Omolo (65' Deuro), Vanhoutte (65' Dekuyper), Hoggas (75' Koshi) - Hotic, Mbenza (65' Somers), Gory.

DOELPUNTEN: 20' Deloose (0-1), 34' Dansoko (0-2), 48' Mertens (strafschop, 0-3), 63' Schilts (0-4)

STVV klopt Zulte Waregem

Vierde nederlaag in zes oefenwedstrijden voor Essevee: Francky Dury zal u vertellen dat het pas voor echt is als de competitie begint. Maar zijn team haalt vooralsnog ongetwijfeld niet het niveau dat hij verwacht. Zulte Waregem scoorde dan wel meteen, dreigde nog een tweede keer maar daarna duurde het wel heel lang voor het nog iets neerzette. STVV was scherper voor doel en benutte de kansen optimaal.

Bruno opende al na anderhalve minuut toen een schot van Vossen werd afgeblokt, even later redde Van Marsenille toen Bruno Govea vrij speelde oog in oog met de doelman, maar de Mexicaan kon niet afwerken. STVV kwam snel langszij toen Marcq Flora onderuit haalde en Lee vanop de stip inschoot. Mmaee kopte een vrijschop naast maar moest er nog voor de rust geblesseerd af.

Na de pauze maakten de bezoekers meteen het verschil. Eerst won Balongo het duel van Pletinckx, dan kopte Lathouwers hoog opklimmend de 1-3 binnen na een vrije trap van Van Dessel. Een uur duurde het voor Essevee daar wat tegenover zette. Tot dan had het wel gelijke voet op het middenveld maar geen scherpte voorin. Srarfi deed er wat aan op een heerlijke flankvoorzet van Opare. Omdat Van Marsenille knap tussenkwam bij een vrije trap van Dompé bleef het 2-3 voor de Limburgers.

Doelpunten: 2'Bruno 1-0, 9' Lee (pen.) 1-1, 50' Balongo 1-2, 53' Lathouwers 1-3, 64' Srarfi 2-3

ZULTE WAREGEM: Bansen; Humphreys, Pletinckx, Deschacht (46' De Bock); Opare, Sissako (77' Soisalo), Govea (85' Van Hecke), Marcq (46' Seck); Bruno, Vossen (46' Berahino), Srarfi (77' Dompé)

STVV: Van Marsenille; Janssens, Lathouwers (81' Sankhon), Mmaee (42' Garcia), Matsubara ; Flora (77' Troonbeeckx), Van Dessel (77' Durkin), Asamoah ; Lee (77' Colombatto), Balongo (81' Nazon), Ito (77' Masoudi)

Beerschot en Kortrijk komen niet tot scoren

In de vooravond hielden Beerschot en Kortrijk mekaar op een 0-0 gelijkspel. Beerschot was over negentig minuten de gevaarlijkste ploeg, maar scoren lukte dus niet. Hoe dan ook lijken de Antwerpenaars klaar voor de return van de 1B-finales tegen OH Leuven.

De eerste grote kans was voor Beerschot. Al na twee minuten mikte Noubissi op de paal. Ook Dom viseerde in de eerste helft namens de thuisploeg het doelhout. Aan de overkant waagden Van Der Bruggen en Lepoint hun kans, maar doelman Vanhamel was telkens bij de les. Zo stond het na 45 minuten nog steeds 0-0, al werd er best scherp gevoetbald.

Ook na de rust bleven beide ploegen er volop voor gaan. Het echte werk komt stilaan dichterbij en dan worden de oefenduels automatisch wat pittiger. Gueye en Moffi zorgden voor Kortrijkse dreiging, terwijl bij Beerschot Dom, Noubissi en Tissoudali een paar keer de neus aan het venster staken. Het goaltje dat de Mannekens in de slotfase misschien wel verdienden, kwam er uiteindelijk niet meer.

Desondanks kan Beerschot zondag met een goed gevoel naar OHL. Zowel tegen AA Gent (1-0 verlies), Club Brugge (1-1), Sint-Truiden (0-0) als Kortrijk gaf het team van Hernan Losada weinig weg. Enige minpuntje voor paars-wit is dat men in die vier matchen slechts één keer kon scoren. Maar 0-0 in Leuven volstaat dus voor promotie... (KDC)