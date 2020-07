OEFENMATCHEN. Dessers loodst Genk voorbij AZ - Cercle met billen bloot tegen Deinze Redactie

25 juli 2020

17u21 2 Voetbal Een drukke dag voor onze Belgische eersteklassers. Er staan heel wat oefenwedstrijden op het programma. Genk speelt tegen AZ, Anderlecht ontvangt Nantes en Club Brugge speelt om 18u de Brugse Metten tegen het Franse Lille. De wedstrijden van Anderlecht en Club zijn ook live te volgen op HLN.be. Een overzicht van de gespeelde matchen vindt u hier.

Genk wint met 0-1 van AZ

KRC Genk keert met een overwinning terug van de zomerstage in Nederland. In het AFAS-stadion van AZ in Alkmaar werd het 0-1. Cyriel Dessers scoorde voor de rust vanop de stip tegen Marco Bizot (ex-Genk).

Na de rust kwam AZ meer opzetten en moest Vukovic Genk een paar keer behoeden van de gelijkmaker. Genk was maar sporadisch gevaarlijk, al kwam Joseph Paintsil wel twee keer alleen voor doel, maar hij trapte telkens op AZ-doelman Verhulst.

Paul Onuachu kopte raak, maar deed dat vanuit buitenspel. Het bleef bij 0-1. Volgende week zaterdag volgt nog een dubbele oefenwedstrijd tegen het Franse Lens.

OPSTELLING GENK EERSTE HELFT: Vukovic - Mæhle, Cuesta, Lucumí, Uronen - Wouters, Hrošovský, Oyen, Dæhli - Bongonda, Dessers.

OPSTELLING GENK TWEEDE HELFT: Vukovic - De Norre, Dewaest, Adewoye, Borges - Sierra, Dwomoh, Paintsil, Odey - Limbombe (72' Nygren), Onuachu.

GOALS: 19': Dessers (0-1).

KV Mechelen speelt gelijk tegen Seraing: 0-0

KV Mechelen speelde deze voormiddag 0-0 gelijk in en tegen RFC Seraing, dat volgend seizoen uitkomt in 1B. Malinwa trad aan met een jong elftal, aangevuld met routiniers Vanlerberghe, Van Damme en Van Cleemput, die zijn eerste minuten maakte in de voorbereiding. Ook Lemoine vergaarde speeltijd. Het was een zoutloze partij zonder veel kansen.

Met Zakaria Atteri (19) was er ook een tester van Moeskroen aan het werk bij KV. Hij kreeg een uur de tijd om zich te bewijzen. De hardwerkende Griekse spits Angelos Kotsopoulos, die vorige week tegen Westerlo nog een doelpunt onterecht zag afgekeurd worden, was als invaller een van de lichtpuntjes bij een jeugdig Malinwa, dat zich staande hield tegen Seraing.

Trainer Wouter Vrancken spaarde heel wat basisspelers voor de oefenmatch die KV deze avond nog speelt. Om 18u kijkt het OH Leuven in de ogen.

OPSTELLING KV MECHELEN: Bouzian - Van Cleemput, Van Damme (67' Boudry), De Bie, Coveliers - Van Hoorenbeeck, Dassy, Dailly (77' Kotsopoulos), Lemoine, Vanlerberghe - Atteri (46' Quadflieg).

OPSTELLING SERAING: Mignon, Godart, Machado, Faye, Maydana, Lahssaini, Labylle, Sabaouni, Cascio, Dia Ndiaye, Mikautadze

Onkennelijk Cercle krijgt voetballes van Deinze: 0-4

Paul Clement blijft zoekende. Van de elf die woensdag op Winkel startten, stond nu alleen Mbenza aan de aftrap. Eigenlijk had Clement in Winkel een volledige wedstrijd met zijn voorlopige tweede keus willen volmaken, maar om geen (gezichts)verlies te lijden liet hij toen vanaf het uur toch enkele ‘titularissen’ opdraven. De ‘eerste keus’ liet het vandaag in Ruddervoorde dan weer pijnlijk afweten tegen een veel sterker Deinze. De kersverse 1B-ploeg overklaste een onkennelijk Cercle in alle onderdelen van het spel. Vooral de kwieke Deloose deed groen-zwart pijn. Na een individuele misser van Velkovski vond Chalouk de kleine rechtsback vrij voor doel om de Oost-Vlamingen op voorsprong te brengen. Deloose lanceerde op zijn beurt Chalouk toen Gory een boulevard op de flank open liet, en Dansoko kopte voor Taravel de tweede voorbij Warleson. Die moest zich, na handspel van Taravel, onmiddellijk na de pauze vanop de stip een derde keer gewonnen geven en was andermaal kansloos nadat Van Walle voor doel Smits vond. Cercle bleef voetballes krijgen. Pijnlijk om zien was het hoe met name Omolo - die op een nieuw contract blijft hopen - en de geblondeerde Hoggas op het middenveld compleet verzopen.

Een week geleden schreven we dat de situatie voor Cercle Brugge net iets minder alarmerend is dan een jaar geleden op twee weken van de competitiestart. Die mening moeten we nu al bijstellen. Er is in iedere linie versterking nodig, een ervaren doelman lijkt allerminst de prioriteit op dit ogenblik. Deinze anderzijds, met een bijzonder secure Blondelle als leider achterin, stapt met gerechtvaardigde ambities 1B in. (LUVM)

OPSTELLING CERCLE BRUGGE: Warleson - Decostere (75' Cassaert), Ueda, Taravel (65' Raux-Yao), Velkovski (65' Corryn) - Omolo (65' Deuro), Vanhoutte (65' Dekuyper), Hoggas (75' Koshi) - Hotic, Mbenza (65' Somers), Gory.

DOELPUNTEN: 20' Deloose (0-1), 34' Dansoko (0-2), 48' Mertens (strafschop, 0-3), 63' Schilts (0-4)