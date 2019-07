OEFENMATCHEN. Daags na Supercup verliest Genk van Westerlo - Oostende boekt zege tegen Griekse tweedeklasser Voetbalredactie

21 juli 2019

20u39

Bron: Belga, eigen berichtgeving 0

Oostende besluit voorbereiding met zege tegen Griekse tweedeklasser

KV Oostende heeft zondag haar voorbereiding afgesloten met een 4-1 zege in de galamatch tegen het Griekse Panachaiki Patras. De doelpunten van Oostende kwamen via Rajsel, D’Haese, Banda en een eigen goal van een Griekse verdediger. De kustploeg begint de competitie volgende week zondag met een verplaatsing bij Anderlecht.

Zaterdag nog won KV Kortrijk met ruime 4-0 cijfers van de Nederlandse tweedeklasser Excelsior. Zulte Waregem speelde 1-1 gelijk tegen Eredivisionist Willem II en STVV kreeg een 0-4 nederlaag te slikken tegen de Griekse kampioen PAOK Saloniki. Beerschot won dan weer met 2-1 van Panathinaikos

AA Gent speelde 1-1 gelijk tegen de Franse eersteklasser Reims, waar oud-speler Thomas Foket aan de aftrap stond. 1B-club Union tot slot haalde het bij 1A-club Waasland-Beveren met 1-3.

Genk verliest dag na Supercupwinst bij Westerlo

Een dag na de 3-0 zege in de Supercup tegen KV Mechelen heeft landskampioen Racing Genk een 2-1 nederlaag geleden in een oefenduel bij 1B-club Westerlo. Genk-coach Felice Mazzu gaf hoofdzakelijk speeltijd aan de spelers die zaterdagavond niet in actie kwamen.

Dante Vanzeir, die zaterdagavond als invaller de laatste Genkse treffer voor zijn rekening nam, scoorde ook in ’t Kuipje. Zijn goal werd echter uitgewist door goals van Petrov en Abrahams.

Het was voor Genk de laatste voorbereidingswedstrijd voor de start van de competitie volgende week vrijdag, thuis tegen Kortrijk. De Limburgers hadden tot vandaag alle vijf hun oefenwedstrijden overtuigend gewonnen en lijken klaar voor de competitiestart.

Standard wint galamatch voor 15.000 fans

Standard won zijn galamatc op de fandag tegen het Frans OGC Nice. Zeer degelijk, zonder écht te imponeren.

