OEFENMATCHEN. Club Brugge, mét Diagne in de basis, klopt Charleroi - Anderlecht onderuit tegen Oostende XC

14 november 2019

15u31 2 Belgisch voetbal Club Brugge heeft vanmiddag in het Belfius Basecamp een oefenmatch gewonnen tegen Charleroi: 2-1. Opvallend: Mbaye Diagne stond aan de aftrap bij blauw-zwart.

Mbaye Diagne ontbrak na het strafschopdebacle tegen PSG in de Club-selectie tegen Antwerp, de Senegalees kreeg daarnaast een stevige boete. “Deze sanctie is belangrijk om duidelijk te maken waar Club Brugge voor staat”, klonk het bij Philippe Clement.

Vandaag verscheen Diagne prompt in de basis bij Club, dat het in een vriendschappelijk duel opnam tegen Charleroi. Jelle Vossen tekende in de tweede helft voor de 1-0. Ryota Morioka scoorde vervolgens vanaf de stip, waarna Maxim De Cuyper in de extra tijd de 2-1-eindstand vastlegde.

Opstelling Club: Horvath, Mata, Cools, Ricca, Balanta, Rits, Vormer, Schrijvers, Vlietinck, Vossen, Diagne.

Opstelling Charleroi: Descamps, Marinos, Willems, Dessoleil, Tsadjout, Keita, Hendrickx, Morioka, Fall, Diagne, Bruno.

2️⃣🆚1️⃣ | Club won deze middag met 2-1 van Charleroi tijdens een onderlinge wedstrijd op training in het Belfius Basecamp. De doelpunten kwamen van Vossen en De Cuyper.



MEER | https://t.co/dYO0B0Niqy pic.twitter.com/G1peKMVVgO Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

Anderlecht onderuit tegen Oostende

Anderlecht ging in een oefenduel achter gesloten deuren met 3-1 onderuit tegen KV Oostende. Alexandru Chipciu werkte iets na het halfuur de 1-0 in z’n eigen doel, nadien strafte Ronald Vargas een blunder bij zijn ex-club af. Isaac Kiese Thelin zorgde met een knap schot voor de aansluitingstreffer, Sindrit Guri pikte in het slot na een rake kopbal zijn goaltje mee: 3-1. Daarnaast stopte Davy Roef nog een penalty van Nicolas Rajsel. Ter info: Vincent Kompany maakte nog niet z’n rentree, ook onder meer Philippe Sandler en Anthony Vanden Borre waren er niet bij.

KVO klopt @rscanderlecht met 3-1, Palaversa maakt comeback na bijna drie maanden blessureleed.

👉 https://t.co/anUzuDtXDh pic.twitter.com/3itRviMQ5k KV Oostende(@ kvoostende) link

STVV verliest van PSV

STVV heeft de oefenmatch bij PSV met 2-0 verloren. Beide trainers deden beroep op beloften en kernspelers die weinig aan spelen toe komen. Voor PSV scoorde Gomez in minuut 43. Mitroglou verdubbelde en legde de eindstand vast in minuut 67. (FKS)

Oefenpot | @PSV - #STVV | 2-0



⚽️ 43' Gomes (PSV)

⚽️ 67' Mitroglou (PSV)

Doelpunten te bekijken via https://t.co/zjlgzt5bKW.



➡️Selectie STVV via https://t.co/wiFvvjx1yI. STVV(@ stvv) link

Antwerp buigt achterstand om tegen ADO Den Haag

Antwerp won de oefenwedstrijd met 3-2. De Great Old deed het zonder enkele vaste waardes: onder meer Mbokani, Bolat, Lamkel Zé en Haroun kwamen niet in actie. Na een teleurstellend eerste half uur scoorde Nacid de 0-1. Net voor rust zorgde Mirallas ervoor dat de teams met een gelijke stand de rust in konden gaan. Van Kleef maakte er in minuut 62 1-2 van voor de Nederlanders, maar het venijn zat hem in de staart. In minuut 85 wist Coopman er 2-2 van te maken, en 5 minuten later scoorde belofte Nsimba de 3-2.

RAFC won vandaag een oefenwedstrijd tegen @ADODenHaag met 3-2. Bekijk onze doelpunten in de RAFC-app! 📲 pic.twitter.com/BvXFtXTlyQ Royal Antwerp FC(@ official_rafc) link