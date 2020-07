OEFENMATCHEN. Antwerp onderuit tegen Roda, Croux grote uitblinker Redactie

22 juli 2020

Antwerp onderuit tegen Roda

Antwerp oefende vanmiddag achter gesloten deuren tegen Roda JC. Bij de Nederlandse tweedeklasser enkele bekende gezichten, waaronder Stefano Marzo (ex-Lokeren) en Jordy Croux (ex-RC Genk). Die laatste was in de eerste helft meteen goed voor een doelpunt en een assist. Vijf minuten na de pauze scoorde Antwerp de aansluitingstreffer langs Jonathan Bolingi. Maar in de 66e minuut maakte Croux er met zijn tweede van de namiddag 1-3 van.

Antwerp trad aan met een pak jongens die niet in aanmerking komen voor de bekerfinale. ’s Morgens had de andere groep (Mbokani, Miyoshi, Hongla, Juklerod, Pius, Matijas, Refaelov, De Laet, Seck, Buta, De Sert, Rodrigues) al een trainingssessie gehad.

Antwerp: Butez, Quirynen, Boya, Ava Dongo, Mendy, Lausberg, B. Verstraete, Batubinsika, L. Verstraete, Benson, Bolingi.

Doelpunten: 2′ Croux (0-1), 29′ Goppel (0-2), 50′ Bolingi (1-2), 66′ Croux (1-3). (MVS)

