OEFENMATCHEN. Anderlecht verliest van AZ, Didillon in de fout - De Sart debuteert bij Antwerp in 'geheime' match - AA Gent onderuit tegen STVV

13 juli 2019

AA Gent onderuit in oefenmatch tegen STVV (4-2)

Sint-Truiden won vriendschappelijk van AA Gent, dat zijn stageweek afsloot met zijn eerste nederlaag van de voorbereiding. Scheidsrechter Smet was kwistig met strafschoppen, maar vier tegengoals is toch net iets teveel voor een club met de ambities van AA Gent.

STVV kwam in rouw aan de aftrap, nadat eerder op de dag de onfortuinlijke Mo Nitcheu werd begraven. AA Gent was in Heist-op-den-Bergh onderweg vanuit Wageningen, waar ’s ochtens nog was getraind. De defensie van de Buffalo’s zag er voor de rust tot twee keer toe niet goed uit. In de openingsfase bood de verdediging een zee van ruimte aan De Bruyn en Balongo, die scoorde. Ook bij de 3-1 ging de Gentse defensie helemaal open, waardoor ook De Bruyn zijn doelpunt kon meepikken.

Tussendoor floot scheidsrechter Smet twee keer een strafschop. Yaremchuk scoorde nadat Teixeira in de fout ging op Kubo, aan de overkant zette Botaka een elfmeter om na een overtreding van Plastun op Masoudi. De score had voor rust nog hoger kunnen oplopen, maar Dejaegere mikte een uitstekende voorzet van Kubo in één tijd over en aan de overkant hield Kaminski Acolatse van een doelpunt.

Na de rust trof De Bruyn de paal, maar aan de overkant kon Yaremchuk milderen op aangeven van Kubo. Na een uur voerde Jess Thorup vijf wissels door, waarbij hij omschakelde naar een 3-5-2. Opmerkelijk daarbij was dat Souquet de linkerflank voor zijn rekening moest nemen. Een signaal dat AA Gent niet echt meer op de Fransman rekent. Souquet liet in Franse media al weten dat hij weg mag.

Scheidsrechter Smet zag nog een penalty voor STVV, die omgezet werd door Acolatse. (RN)

STVV: Steppe; Botaka (75’ Troonbeeckx), Janssens, Teixeira, Pol Garcia (64’ Spago), Acolatse; De Bruyn (64’ Van Dessel), Asamoah, Masoudi (84’ Baltic), Endo; Balongo.

AA GENT: Kaminski; Lustig (63’ Castro-Montes), Derijck (81’ Cissé), Plastun (81’ Yem), Asare (63’ Souquet); Odjidja (81’ Smith), Owusu (46’ Esiti), Bezus (63’ Verstraete), Dejaegere (63’ Rosted); Kubo (63’ Sylla), Yaremchuk.

DOELPUNTEN: 4’ Balongo (1-0), 26’ Yaremchuk (strafschop, 1-1), 32’ Botaka (strafschop, 2-1), 39’ De Bruyn (3-1), 63’ Yaremchuk (3-2), 78’ Acolatse (strafschop, 4-2)

Eerste nederlaag in oefencampagne voor KVK bij NAC, rood voor Bruzzese

KV Kortrijk is in Sint-Willebrord tegen zijn eerste nederlaag van de oefencampagne aan gelopen. Na het 0-0-gelijkspel vrijdag tegen ADO Den Haag, werd vandaag met 2-1 verloren van NAC Breda. Tegen de degradant uit de Nederlandse Eredivisie had KV Kortrijk nochtans het betere van het spel, maar liep in de slotfase tegen een strafschop en een rode kaart voor doelman Bruzzese aan. Invallersdoelman Deman werd vanop elf meter geklopt door Kudimbana. Dat gebeurde kort nadat Toualy voor KVK de gelijkmaker tegen de netten had geprikt. Kortrijk was even voorbij het uur door Van Hooijdonk op achterstand gezet.

Bij Kortrijk stond Imoh Ezekiel voor het eerst in de spits en kreeg ook Hervé Kage, terug na uitleenbeurten in Turkije aan Karabükspor en Adanademirspor, een speelkans van Yves Vanderhaeghe. (LUVM)

De Sart debuteert bij Antwerp in ‘geheime’ match

In een ‘geheime’ oefenmatch op een bijveld van de Bosuil speelde Antwerp zopas 0-0 gelijk tegen de Franse tweedeklasser Valenciennes. Bij de Great Old maakte Alexis De Sart zijn debuut. Ritchie De Laet ontbrak met een lichte knieblessure.

In de eerste helft vielen er amper open kansen te noteren. Faris Haroun kreeg nog de beste mogelijkheid, maar hij trapte van op de zestien over. Tussendoor dreigde het potje van Antwerps nieuwe verdediger Junior Pius even over te koken, nadat hij een tikje kreeg in een duel. Gelukkig kon ref Dierick hem tijdig tot kalmte aanmanen. Veel meer was er niet te onthouden uit de eerste helft.

Bij de start van de tweede periode maakten Antwerps twee recentste aanwinsten Sander Coopman en Alexis De Sart hun opwachting. Voor De Sart was het zijn eerste optreden in het rood-witte shirt. Aan het spelbeeld veranderde dat niet veel: het bleef een gesloten oefenpot. Mbokani kon een kwartier voor tijd een zeldzame keer dreigen met het hoofd, maar de bezoekende keeper lette goed op. In de absolute slotfase mikte Jukleröd ook nog eens een voorzet van de scherp ingevallen Hairemans over. Zo eindigde de match zoals ze begon. Antwerp zit in deze voorbereiding aan vier gelijke spelen en drie zeges in zeven wedstrijden.

Antwerp: Bolat, Buta (66’ Quirynen), Seck, Pius, Jukleröd, Hongla (66’ Batubinsika), Haroun (78’ Nazaryna), Rodrigues (46’ Coopman), Refaelov (72’ Hairemans), Baby (46’ De Sart), Mbokani (78’ Geeraerts).

Anderlecht verliest van AZ, Didillon in de fout

Anderlecht heeft een vriendschappelijke wedstrijd achter gesloten deuren met 2-0 verloren bij het Nederlandse AZ. Bij paars-wit stond speler-manager Vincent Kompany de hele wedstrijd in de basis, Samir Nasri kwam niet in actie. Michel Vlap, een andere topaankoop van de Brusselaars, stond in de eerste helft op het veld.

Op het AFAS Trainingscomplex van AZ lag de eindstand al bij de rust vast. Boadu profiteerde al na negen minuten van geklungel van Anderlecht-doelman Thomas Didillon. Vlak voor rust verdubbelde AZ de score via Gudmundsson.

