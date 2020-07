Oefenduels: Antwerp speelt gelijk bij Nederlandse tweedeklasser - W.-Beveren verliest zwaar van Essevee LUVM/ESK/MVS

11 juli 2020

21u21 2

Antwerp speelt gelijk tegen Excelsior

Antwerp heeft tegen de Nederlandse tweedeklasser Excelsior Rotterdam 2-2 gelijkgespeeld. Ritchie De Laet en Manuel Benson scoorden voor de Great Old. Woensdag verloor Antwerp nog een oefenduel tegen Eupen met 0-1. De Great Old bereidt zich voor op de bekerfinale, waarin het op 1 augustus Club Brugge partij geeft.

DOELPUNTEN: 22’ De Laet 1-0, 80’ Benson 2-2

OPSTELLING ANTWERP: Butez – De Laet – Seck – Juklerod – Buta – Boya – Hongla – De Sart – Refaelov – Benson - Mbokani

Zulte Waregem scoort vijf keer tegen W.-Beveren

Zulte Waregem heeft Waasland-Beveren een pakje slaag gegeven in een vriendschappelijk duel. De troepen van Francky Dury haalden het in Ingelmunster met 5-0.

Zulte Waregem had weinig moeite met Waasland-Beveren om eindelijk zijn eerste van drie oefenwedstrijden te winnen. Er kwamen zowaar andere doelpuntenmakers op het bord dan Saido Berahino, die echter ook nu weer een treffer meepikte. De mooiste van de middag in het gezellige stadion van SV Ingelmunster, na een uitstekende actie van Gianni Bruno op de linkerflank. Die Bruno had vanop de stip de score geopend na foutief ingrijpen van Vukotic tegenover Berahino.

Op het uur wees scheidsrechter Bram Van Driessche opnieuw naar de stip, wegens duwfout in het geharrewar voor doel op een hoekschop. Nu nam Jelle Vossen de honneurs waar. In het slotkwartier maakten Sissako (wiens naam in het geruchtencircuit aan Cercle Brugge wordt gekoppeld) en Idrissa Sylla (na goed voorbereidend werk van Soisalo) die de forfaitcijfers vol maakten. Soisalo werd uitgeprobeerd als vooruitgeschoven rechtsback, zoals een alweer opvallende Opare voor de pauze eveneens meer middenvelder dan verdediger was geweest. Francky Dury opteerde in balbezit voor drie man achterin en in balverlies voor vier. Zo kwam Olivier Deschacht vaak in zijn oude rol van linksachter.

Bij Waasland-Beveren, dat pas aan zijn eerste oefenpot toe was, werd het een pijnlijk debuut voor de nieuwe coach Nicky Hayen. Als de Waaslanders volgende week in het Parc des Princes geen mal figuur willen slaan tegen Paris Saint-Germain, zullen ze toch uit een ander vaatje moeten tappen. Enkel testspeler Alessandro Albanese maakte de hele wedstrijd vol bij de Waaslanders, aanvankelijk op de rechterflank en het laatste half uur vanaf links.

Zulte Waregem: Bostyn (46' Bossut) - Humphreys, Pletinckx, Deschacht - Opare, Govea, Van Hecke, Bruno, Srarfi (46' De Smet) - Berahino, Vossen.

(na 60') Bossut - Soisalo, Coopman, Thiel, Kainourgios - Sissako, Schamp, Seck, De Smet - Sylla, Dompé.

Waasland-Beveren (1e helft): Pirard - Schryvers, Schoonbaert, Vukotic, Vukcevic - Albanese, Bizimana, Kobayashi, Verreth, Koita - Milosevic.

(2e helft) Gabriel - Schryvers (60' Knollenburg), Caufriez, Pejcic, Foulon - Ben Omar, Jubitana, Heymans, Reyners, Albanese - Sula.

Doelpunten: 24' Bruno (strafschop, 1-0), 43' Berahino (2-0), 59' Vossen (strafschop, 3-0), 81' Sissako (4-0), 83' Sylla (5-0).

Cercle haalt het van Kortrijk

Een goed Cercle tegenover een mak Kortrijk dat duidelijk nog het duel van daags tevoren tegen Charleroi (1-1) in de benen had.

Cercle demonstreerde meteen zijn overwicht met twee trappen tegen de deklat. Eerst mikte Hotic vanop vijf meter voor het open doel nog tegen het doelhout, even later kromde Mbenza fraai de bal voorbij de uitgekomen Jakubech maar ook hij haalde slechts de bovenlat. Pas op het halfuur scoorde de stoere Cercle-spits dan toch met dank aan de knappe voorzet van Gory.

Na de pauze redde Lille-huurling Jakubech een vlam van Hoggas en een knal van Mbenza, terwijl KVK daar enkel maar een uithaal van Dewaele op de kruising tegenover kon zetten.

Eerste zege meteen voor Cercle en voor zijn nieuwe coach Paul Clement die voor het eerst langs de lijn stond, want zitten deed hij niet.

KV KORTRIJK: Jakubech, Vandevoorde, Golubovic, Rougeaux, D’Haene, Maus, Ajagun, Jonckheere, Ocansey, Gueye, Mboyo (59’ Moffi)

Na 62 minuten: Jakubech, Dewaele, Golubovic, Verkerken, Ritiere, Bendiashvilli, Makarenko, Van Der Bruggen, Lepoint, Van Den Bossche, Moffi.

CERCLE BRUGGE: Warleson (46’ Goblet), Decostere, Ueda (79’ Dekuyper), Taravel (63’ Raux-Yao), Velkovski (46' Corryn), Hotic, Deuro (46’ Omolo), Vanhoutte (46' Koshi), Hoggas (79’ Cassaert), Gory (53’ Somers), Mbenza (85’ Sampers)

Doelpunt: 30' Mbenza 0-1

Union verliest derby

1B-club Union speeldeg haar eerste oefenduel ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Voor nieuwe coach Felice Mazzu werd het meteen een pijnlijke nederlaag. In een Brusselse derby tegen Crossing Schaarbeek trok het team uit de derde amateurdivisie met 1-0 aan het langste eind.