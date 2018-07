OEFEN. Zwak STVV wint gevleid tegen Lommel - Oostende verkoopt Zulte Waregem dreun - Sterke Vanaken helpt Club voorbij Hapoel Haifa Voetbalredactie

14 juli 2018

21u05

Bron: Eigen berichtgeving 2

Zulte Waregem heeft nog véél werk voor de boeg. Tegen KV Oostende liep het aan tegen een stevige 4-1-nederlaag. Een score die eigenlijk nog een pak ruimer had kunnen uitvallen. Voor rust verkwanselden de Kustboys namelijk meer dan een handvol kansen – vaak redde Bossut de meubelen. Aan de overkant toonde Essevee zich wél efficiënt. Henrik Bjørdal kopte een voorzet van Bongonda prima overhoeks binnen. Na rust vertaalden de waardeverhoudingen zich ook correct op het scorebord. In het eerste kwartier van de tweede helft trof Oostende drie keer raak. Eerst Guri met een afstandsschot, vervolgens twee keer Zivkovic. Het mag duidelijk zijn: Francky Dury zal de laatste twee voorbereidingsweken nog goed kunnen gebruiken om zijn ploeg op de rails te krijgen. Twintig minuten voor tijd glipte Fashion opnieuw te makkelijk door de defensie van Zulte Waregem. De Zambiaan rondde in stijl af. Eindstand: 4-1. Een opsteker voor het gerenoveerde KVO onder Gert Verheyen. Voor Essevee daarentegen een serieuze verwittiging. (VDVJ)

ZULTE WAREGEM 1STE HELFT: Bossut; De fauw, Baudry, Bürki, Demir; Marcq, Faik, H. Bjørdal; Buffel, Harbaoui, Bongonda

ZULTE WAREGEM 2DE HELFT: Bossut; Walsh, J. Bjørdal, Baudry (74’ Pletinckx), Demir (71’ Desmet); Marcq (74’ Nissilä), Oldrup Jensen, Kaya; Buffel (74’ Van Hecke), Harbaoui (74’ Barry), De Pauw

OOSTENDE: Ondea; Lombaerts, Faes, Milovic, Ndenbe (71’ Bjelica), Capon (81’ ataille), Vandendriessche, Nkaka (83’ D’Haese), Zivkovic (60’ Rajsel), Canesin (71’ Boone), Guri (60’ Fashion Jr.)

Sterke Vanaken helpt Club voorbij Hapoel Haifa

Club Brugge oefende vandaag een voorlaatste keer in de voorbereiding. Blauw-zwart, dat volgende zondag al Standard bekampt om de Supercup, gaf het Israëlische Hapoel Haifa partij op het veld van amateurploeg Deinze. Blauw-zwart kwam in de eerste helft twee keer tot scoren dankzij een goeie Vanaken. Aan de overzijde liet nieuwkomer Letica zich opmerken, al moest hij zich kort na de openingsgoal van Vanaken toch één keer gewonnen geven. Ook de ingevallen Refaelov trok de aandacht naar zich toe met een welgemikte vrijschop. Leko liet de meeste kernspelers opnieuw in actie komen en dus was er van een typeploeg nog geen sprake. Woensdag zal dat in Tongeren tegen KV Mechelen evenmin het geval.

Doelpunten: 14' Vanaken (1-0), 17' 1-1, 40' Vanaken (2-1), 90' Refaelov (3-1)

Club Brugge: Letica; Decarli, Denswil (59' Vanlerberghe), Scholz; Cools, Vormer, Vanaken, Rits, Danjuma; Schrijvers, Wesley (59' Vossen)

Bijzonder zwak STVV wint gevleid tegen Lommel

Belgisch Voetbal Lommel en STVV bakten er in deze oefenmatch werkelijk niks van. De kanaries hadden aan één kans in elke helft genoeg om met de kleinste score (gevleid) te winnen.

Weinig animo in deze match. Pas op het kwartier noteerden we het eerste wapenfeit. Dat kwam van de kant van STVV. Bezus krulde een vrijschop tegen de lat. Het antwoord van Lommel liet niet lang op zich wachten. Een volley van Cerigioni ging via een Truiens been over. Het vervolg was niet om aan te zien. Slordig voetbal van beide kanten, met weinig ideeën, laat staan prangende fases voor doel. Ook een drankpauze bracht geen soelaas. Het bleef huilen met de pet op. Geen enkele fase haalde ons verslag. Of we moesten het hebben over de Japanner Sekine die geblesseerd van het veld moest. De Kanaries dus even met tien verder. Net op dat moment kreeg De Sart een huizengrote kans. Maar alleen voor thuisgoalie Coucke besloot die hoog over. Zo bleef het 0-0 tot aan de rust.

De tweede helft begon met een grote kans voor de thuisploeg. Maar Brebels besloot in de draai over. Even later werd een gemeten voorzet van diezelfde Brebels voor doel door alles en iedereen gemist. STVV kon niks daartegenover zetten. Wat aandringen, dat wel. Maar Lommel ving makkelijk op. En naarmate de minuten vorderde, werd het spel alleen maar dramatischer, van beide kanten trouwens. Met nog tien minuten spelen had geen van beide doelmannen al een bal moeten pakken. En toch. Het wonder geschiedde. We schrijven minuut 82. Teixeira, door de Lommelaars volledig vergeten aan de tweede paal, nam een voorzet van Thalysson direct op de slof en liet zo Coucke kansloos. 0-1 zowaar. Iets later hingen de bordjes bijna gelijk. Het was verdiend geweest voor de thuisploeg. Maar Teixeira veegde de schuiver van Abbou van de lijn. Zo bleef het uiteindelijk 0-1. (FKS)

STVV: Pirard; Tomiyasu, Teixeira, Tena (46' Acolatse); Botaka (69' Thalysson), De Sart (74' Asamoah), De Petter, Antunes (46' De Norre); Sekine (42' De Bruyn), Bezus (78' Nazon), Ceballos (46' Janssens)

Doelpunten: 82' 0-1 Teixeira

Scheidsrechter: Verboomen