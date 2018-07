OEFEN. Twee gemiste penalty's én een rood karton: Lukaku en Coucke laten zich horen in nipte zege Anderlecht - Genk verwent fans De voetbalredactie

Bron: Eigen berichtgeving 2 Belgisch Voetbal Anderlecht heeft zijn laatste oefenmatch gewonnen. In het Constant Vanden Stockstadion werd de Franse eersteklasser Stade Rennes met 3-2 huiswaarts gestuurd. Paars-wit miste twee penalty's en keek ook tegen rood aan na een drieste tackle van Vranjes.

Antonio Milic kopte na een rake knik Anderlecht op voorsprong, waarna Landry Dimata vanop de stip de dubbele voorsprong miste. Voorzitter Marc Coucke greep meteen naar de smartphone: “Tradities dienen om in ere te houden hé: Anderlecht mist penalty", tweette hij de wereld in. Na rust zorgde Gerkens na prima voorbereidend werk van Dimata wél voor de 2-0. Even later ging de bal opnieuw op de stip, dit keer miste Trebel. "Toch niet overdrijven met die tradities", liet Coucke zich meteen ontglippen.

Anderlecht was even van slag - Zeffane tekende voor de aansluitingstreffer - maar liet twee minuten daarna toch weer de netten trillen. Dimata zette zijn penaltymisser zelf recht. Klus, geklaard? Neen. Het licht bij Vranjes ging immers even volledig uit. Hij speelde de bal te ver van de voet en wilde zijn foutje herstellen met een gevaarlijke tackle. De rode prent was meer dan terecht. Tell scoorde vlak voor tijd nog de 3-2, maar paars-wit hield stand.

Voor de partij hadden de Anderlechtfans lovende woorden voor WK-gangers Kompany, Lukaku, Tielemans en Dendoncker. De vier Rode Duivels zijn een Neerpede-product, 'Big Rom' apprecieerde met een tweet het gebaar.

Genk verwent fans

Op de fandag keek Racing Genk het Griekse Olympiakos in de ogen. De Limburgers lijken helemaal klaar te zijn voor het nieuwe seizoen. Twee goals van Trossard en treffers van Malinovskyi en Zhegrova zorgden voor de duidelijke 4-0-cijfers. Trossard miste in het begin van de partij nog een penalty, een kopbal van Dewaest strandde op de lat. Genk is dus klaar voor zijn seizoensopener in de voorrondes van de Europa League, nu donderdag tegen het Luxemburgse Fola Esch.

Andere oefenmatchen

Waasland-Beveren sloot de oefencampagne af met een knappe 3-0 thuisoverwinning tegen 1B-club KV Mechelen. Nieuwkomer Massop (6.), Ndiaye (66., penalty) en Ampomah (87.) stonden op het scorebord van de Freethiel. Bij Malinwa werd Bijker halfwege de tweede helft met rood van het veld gestuurd.

AA Gent legde dan weer OHL, die andere titelfavoriet in de Proximus League, met 0-2 over de knie. Aan den Dreef opende nieuwkomer Limbombe (6.) de score, Andrijasevic (67.) stelde de overwinning in de tweede helft veilig.

Voor zijn galamatch ontving Charleroi Nice in het Stade du Pays. De Zebra's hielden een B-elftal van de Franse subtopper op 2-2, dankzij doelpunten van de jarige Grange (69.) en Willems (90.+1). Even voordien leek Sacko (86. en 89.) de bezoekers naar de zege te schieten.

Cercle Brugge leed in Le Tourquet een 1-2-nederlaag tegen Reims. Omolo (70.) wiste het vroege openingsdoelpunt van Chavarria (11.) nog uit voor de Bruggelingen, maar Kyei (76.) legde de eindstand met een rake kopbal vast. Cardona vond nog de weg naar het doel, maar zijn treffer werd wegens buitenspel afgekeurd.

Ook KV Kortrijk kreeg met Metz voor zijn galamatch een Franse eersteklasser op bezoek. Ouali (10.) bracht de Kerels op voorsprong, maar N'Guette (59.) en oude bekende Dossevi (90.) zorgden voor een anticlimax in het Guldensporenstadion. Dossevi (ex-Standard) zette een discutabele penalty om.

Eupen hield een goede generale repetitie door met 2-0 te winnen van 1B-club Tubeke. Het was uitgerekend Laurent (59.) die tegen zijn ex-club de ban brak. Ook Yagan (90.) pikte zijn doelpuntje mee.