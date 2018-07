OEFEN. Kubo loodst AA Gent langs PEC Zwolle Redactie

18 juli 2018

17u04 0

Derde keer, goeie keer. Na draws tegen PAOK en Willem II boekte AA Gent nu een oefenzege tegen PEC Zwolle. Achter gesloten deuren bracht Yves Vanderhaeghe een stevig elftal aan de aftrap, met Kubo als valse negen. Op het halfuur loonde die zet. De Japanner verschalkte de Nederlandse doelman op een diepe bal van Chakvetadze. Tien minuten eerder had Coosemans de beste kans onschadelijk gemaakt met een prima dubbele parade. Na rust evenmin veel kansen te noteren. Scheidrechter Bram Van Driessche doorzag goed een schwalbe van Mostafa in de zestien. En Coosemans kwam met de schrik vrij toen een bezoeker een pass net niet kon onderscheppen. In de slotminuten trapte Van Duinen nog een uitstekende kans naast voor Zwolle, voor Gent trof de ingevallen Sylla buitenkant paal.

AA Gent: Coosemans, Foket, Plastun, Rosted, Asare, Esiti (60’ Andrijasevic), Mostafa (77’ Raskin), Olayinka, Chakvetadze, Yaremchuk, Kubo (81’ Sylla)

Doelpunt: 32’ Kubo (1-0)